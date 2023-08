Klappt der Megadeal im zweiten Anlauf? Der 1. FC Union Berlin hat offenbar einen weiteren Vorstoß bei Robin Gosens unternommen. Es gibt neue Gespräche über eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers von Inter Mailand für die Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga und der Champions League.

Robin Gosens zu Union Berlin – es wäre der Königstransfer für die Eisernen aus Köpenick. Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, dass nun scheinbar Bewegung in die Verhandlungen um einen Wechsel des 29 Jahre alten Linksverteidigers gekommen ist. „Der Deal schreitet jetzt zwischen allen Parteien voran“, schreibt Romano. Ein Indiz sei die Tatsache, dass Inter Mailand mit Carlos Augusto vom AC Monza bereits einen Gosens-Nachfolger ins Visier genommen habe.

Robin Gosens wäre für Union Berlin der Königstransfer, weil die Verstärkung der linken Abwehrseite oberste Priorität bei Trainer Urs Fischer genießt . Auf dieser Position gibt es bislang keine echte Alternative zu Jerome Roussillon. „Wir haben diese Position schon auf dem Zettel. Auf der linken Seite sollte noch einer dazukommen“, hatte Fischer nach dem Trainingslager in Österreich noch einmal betont.

Vom Profil her würde Robin Gosens perfekt zu Union Berlin passen. Er bringt Tempo sowie Offensivdrang mit und könnte damit genau wie Roussillon die Rolle des sogenannten Schienenspielers ausfüllen. Auf der rechten Seite ist Union mit Kapitän Christopher Trimmel und Josip Juranovic ebenfalls doppelt besetzt.

Es ist der zweite Anlauf von Union Berlin bei Robin Gosens. Bisher war der deutsche Nationalspieler trotz Champions-League-Teilnahme zu teuer für die Eisernen. Inter Mailand hatte Gosens vor einem Jahr für rund 28 Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholt. Allerdings könnte es Union Berlin in Person von Manager Oliver Ruhnert bei diesem Transferpoker in die Karten spielen, dass Robin Gosens dringend Spielpraxis benötigt, wenn er im kommenden Jahr für die Heim-Europameisterschaft in Deutschland nominiert werden will. Bei der WM 2022 in Katar fehlte Gosens im DFB-Kader. Und bei Inter Mailand war er zuletzt nur Joker.

Zumal sich der VfL Wolfsburg aus dem Poker um Robin Gosens verabschiedet hat. Wolfsburg verpflichtete jetzt den Dänen Joakim Maehle von Atalanta Bergamo. Die Ablösesumme soll rund zwölf Millionen Euro betragen.

Gosens laut Ruhnert „sehr interessant“

Fakt ist im Fall Gosens: Alle Seite müssten sich ein gehöriges Stück aufeinander zubewegen, damit der Megadeal über die Bühne gehen kann. Laut italienischen Quellen sind eine Ablöse von 15 Millionen Euro plus Prämien sowie ein Vertrag bis 2027 für Gosens im Gespräch. Denkbar ist aber auch eine Leihe mit anschließender Kaufoption beziehungsweise -pflicht. Vielleicht hilft ja sogar die Partnerschaft mit dem neuen Trikotsponsor Paramount+. Der Streamingdienst aus den USA ist auch bei Inter Mailand auf der Brust.

„Für einen Bundesligisten wie Union Berlin ist das eine Personalie, die mit Sicherheit sehr, sehr interessant wäre. Er war im Champions-League-Finale und spielt in der deutschen Nationalmannschaft“, hatte Oliver Ruhnert bereits Anfang Juli mit Blick auf Gosens erklärt und ergänzt: „Man muss austarieren: Wann ist die Situation so, dass sich Dinge für uns als möglich gestalten?“

Fischer spricht über Zukunft von Sheraldo Becker

Weiterhin möglich und auch sehr realistisch ist weiterhin ein Abschied von Sheraldo Becker bis zum Ende der Transferfrist am 1. September. Trotz der Ungewissheit über die Zukunft fordert Urs Fischer weiterhin eine tadellose Einstellung von seinem Stürmerstar. Becker war in der vergangenen Spielzeit mit elf Treffern bester Union-Torschütze in der Bundesliga. Dazu kommen sieben Vorlagen.

Die Diskussionen um einen Becker-Wechsel seien laut Fischer „schon auch ein Thema in der Vorbereitung“ gewesen. „Das ist ja auch verständlich, wenn es vielleicht um einen möglichen Transfer geht. Wir haben das mit ihm sehr offen angesprochen und auch geklärt. Entsprechend war seine Reaktion – so wie es sein sollte“, erklärte der Union-Trainer. Fischer weiter: „Sheraldo ist nach wie vor hier, dementsprechend behandle ich ihn als vollwertiges Teammitglied, solange nichts Anderes geschieht.“