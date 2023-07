Der 1. FC Union Berlin bejubelt einen 1:0 (0:0)-Testspielsieg gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer revanchierte sich mit diesem Erfolg im Trainingslager in Österreich für die 1:2-Niederlage tags zuvor gegen den Pafos FC aus Zypern. Das Tor des Tages in Lienz erzielte Jerome Roussillon in der 72. Minute.

Die Eisernen aus Köpenick zeigten sich dabei vor rund 800 Zuschauern im Dolomotenstadion von Lienz in deutlich besserer Verfassung als gegen Pafos. Am Freitag in Saalfelden hatte der Champions-League-Teilnehmer das Spiel in der Schlussphase aus der Hand gegeben. „Die Art und Weise, wie wir dieses Spiel gewonnen haben, nehmen ich gern mit. Vor allem in der ersten Halbzeit waren viele Emotionen und eine gewisse Härte im Spiel. Das haben die Jungs gut angenommen. Aufgrund der zweiten Hälfte war es verdient, dass wir ein Tor erzielt und gewinnen haben“, bilanzierte Union-Trainer Urs Fischer.

Auch die Mannschaftsaufstellung sah diesmal schon sehr nach Bundesliga-Startelf aus. Die Dreierkette spielte in der gewohnten Formation mit Diogo Leite, Robin Knoche und Danilho Doekhi. Davor war Rani Khedira nicht nur Kapitän, sondern wie immer für die Ordnung im Spiel zuständig.

Mit Mit Lucas Tousart und David Fofana standen diesmal nur zwei Neuzugänge in der Startelf. Allerdings war die Partie für Tousart schon nach einer halben Stunde vorbei. Der Neuzugang von Hertha BSC musste nach einem Zweikampf verletzungsbedingt den Rasen verlassen. Am Sonntag soll es weitere Untersuchungen geben, kündigte Fischer nach dem Spiel an.

Der bekannteste Name beim Tabellenzwölften der Serie A saß auf der Bank: Lazar Samardzic wurde bei Hertha BSC ausgebildet und spielte auch eine Saison bei RB Leipzig.

Rote Karte für Udinese Calcio

In der torlosen ersten Halbzeit traf Union Berlin zwar einmal ins Tor. Der Kopfballtreffer von Kevin Behrens zählt aber wegen einer Abseitsstellung nicht. Größter Aufreger war kurz vor der Pause der Rot-Eklat nach einer Unsportlichkeit von Beto. Der beste Stürmer der Italiener sah völlig zu Recht die Rote Karte. Nach einem couragierten Zweikampf von Hollerbach und anschließendem Rempler sprintete Beto über mehrere Meter hinter dem Union-Neuzugang her und zog Hollerbach dann an den Haaren. Der Schiri holte die Rote Karte aus der Tasche und wurde von den Italiern erst einmal hart bedrängt, ehe er den Platzverweis verhängen konnte.

„Der italienische Spieler hat Hollerbach an den Haaren gezogen – das gehört sich nicht, das muss er sein lassen“, kritisierte Urs Fischer. Übrigens: Trotz der Roten Karte für Beto wurde auch weiterhin elf gegen elf gespielt – es war eben ein Testkick.

Union Berlin hatte auch nach der Pause gute Chancen. In der 61. Minute wurde erst Kevin Behrens geblockt, dann scheiterte Danilho Doekhi per Kopf an Torhüter Daniele Padelli. Anders als am Freitag gegen Pafos FC hielten die Eisernen diesmal die Konzentration bis zum Schluss hoch und feierten am Ende einen verdienten Testspielsieg.

„Es war von Anfang an eine hohe Intensität im Spiel. Es war nicklig und hitzig. Das war ein guter Test für uns mit einem verdienten Sieg“, bilanzierte Rani Khedira. Und Robin Knoche meinte: „Das war ein Test mit gesunder Zweikampfhärte, manchmal war es auch ein wenig drüber. Es war eine gute Gelegenheit, sich die Fitness für 90 Minuten zu holen.“

Nach dem Spiel fuhr der 1. FC Union wieder zurück ins Traininslagerquartier im gut eine Autostunde entfernten Bramberg am Wildkogel. Am Sonntag hat die Mannschaft frei. Am Montag und Dienstag wird in Bramberg trainiert, ehe es am Mittwoch zurück nach Berlin geht.

Video-Interview mit David Fofana

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, defensives Mittelfeld, Hertha BSC)

Alexander Schwolow (31, Torhüter, Hertha BSC)

Benedict Hollerbach (22, Außenstürmer, SV Wehen Wiesbaden)

Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, FC Schalke 04, Innenverteidiger)

Union Berlin – die Testspiele