Wahlberechtigt sind 6800 Menschen. Zur Wahl stellen sich Karolin Ring (Einzelbewerberin), Petra Albrecht-Schulz (parteilos, für die Wählervereinigung Beeskow und Ortsteile im Blick), Sven Wiebicke (SPD), Ralf Hörich (Einzelbewerber) sowie Robert Czaplinski (CDU).

Bürgermeisterwahl Beeskow 2023 Fünf Bewerber, 6800 Wahlberechtigte – alle Infos zur Wahl Beeskow Die Wahl ist nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Frank Steffen (SPD) Anfang August das Amt des Landrats von Oder-Spree antrat. Gut 115 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Wahllokale in Beeskow öffnen um 8 Uhr

+++7.00 Uhr: In einer Stunde öffnen in Beeskow und den sieben Ortsteilen die Wahllokale. Es stehen 6900 Stimmzettel bereit. Vorsorglich wurden 100 Exemplare mehr gedruckt, falls in einem Wahllokal Stimmzettel fehlen. Bis 18 Uhr können im Rathausbriefkasten zudem Briefwahlunterlagen eingeworfen werden. Diese werden dann in einem der drei Briefwahllokale öffentlich ausgezählt, die eigens eingerichtet worden sind.