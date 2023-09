Zahlreiche Wahlforen, Infostände sowie ungezählte Posts in sozialen Netzwerken haben den Wahlkampf in den vergangenen Wochen in der Kreisstadt geprägt. An diesem Sonntag (24. September) könnte sich entscheiden, wer künftig die Geschicke von Beeskow leitet. Auf den Stimmzetteln zur Bürgermeisterwahl finden sich die Namen von zwei Frauen und drei Männern.

Nach Auskunft von Wahlleiterin Franziska Lampe sind an diesem Sonntag rund 6800 Beeskowerinnen und Beeskower aufgerufen, einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Wahlberechtigt sind Einwohner ab dem 16. Lebensjahr mit Wohnsitz in Beeskow, Deutsche genauso wie EU-Bürger.

Bürgermeisterwahl Beeskow 2023: die Kandidaten

Briefwahl auch am Sonntag möglich

Die zwölf Wahllokale, fünf in der Innenstadt sowie sieben in den Ortsteilen, sind zur Bürgermeisterwahl am 24. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer Briefwahl beantragt hat, konnte seine Unterlagen noch bis Freitag vor der Wahl im Rathaus abgeben. Auch danach besteht noch die Möglichkeit, die mit dem Antrag auf Briefwahl verschickten Umschläge einzureichen. „Dafür steht der Briefkasten am Haupteingang des Rathauses zur Verfügung", sagt die Wahlleiterin.

Rathaus-Briefkasten als Wahlurne

Mit der Schließung der Wahllokale wird auch der Briefkasten Punkt 18 Uhr geleert. Alle danach eingehenden Briefwahlunterlagen werden bei der Auszählung nicht mehr berücksichtigt. In der Wahlbehörde geht man davon aus, dass ein Ergebnis frühestens um 19 Uhr feststeht.

Gut vorbereitet: Im Trauzimmer des Standesamtes liegt die Ausstattung für die einzelnen Wahllokale bereit.

© Foto: Marcel Gäding Sollte es in den Wahllokalen zu Nachzählungen kommen, kann sich die Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses verzögern.

Vorsorglich mehr Wahlzettel gedruckt

Dass die Wahl reibungslos funktioniert, dafür sorgen 115 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Wahltag. Vorsorglich druckte die Wahlleitung 6900 Stimmzettel, 100 mehr als benötigt werden. Bringt es keiner der Kandidaten auf eine Mehrheit und ist das Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten nicht erreicht, ist für den 8. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern vorgesehen, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Klar ist, dass nur zwei Aspiranten zur Stichwahl zugelassen sind. Im unwahrscheinlichen Fall, dass zwei Kandidaten mit gleich vielen Stimmen auf dem zweiten Platz stehen, entscheidet das Los.

Diese Dokumente werden bei der Bürgermeisterwahl verlangt

Wählen darf, wer ins Wählerverzeichnis eingetragen ist. Im Wahllokal muss ein Personalausweis oder alternativ ein Reisepass vorgelegt werden. Sich mit einem anderen Dokument, beispielsweise mit einem Führerschein, zu legitimieren, ist nicht gestattet. Die Wahlbenachrichtigungskarte muss dem Wahlvorstand nicht zwingend vorgelegt werden.

Hohes Interesse an der Briefwahl

Das Interesse an der Bürgermeisterwahl in Beeskow scheint hoch zu sein, wenn man sich die Beteiligung bei der Briefwahl anschaut. Im Vorfeld des Wahltages hatten bis Freitagmittag bereits mehr als 1080 Menschen die entsprechenden Unterlagen angefordert.