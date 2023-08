Das zweite Wochenende im August wird nicht nur heiß, sondern auch regenfrei sein. Das versprechen zumindest alle Wettervorhersagen. Beste Bedingungen also dafür, eine der zahlreichen Veranstaltungen in der Region, die alle unter freiem Himmel stattfinden, zu besuchen. Was wann und wo gefeiert wird zwischen Brieskow-Finkenheerd und Ratzdorf, zwischen Müllrose und Eisenhüttenstadt? Wir haben die besten Tipps.

Live-Konzerte und Bratwurst, Kinderprogramm und Tanzparty – auf dem Marktplatz im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg (Oder) wird am Freitag und Sonnabend das „Fürstenberger Altstadtfest" gefeiert. Los geht es heute (Freitag), 18 Uhr, mit einem Konzert von Claudia Gerlach. Die Sängerin covert Hits von Andrea Berg, Helene Fischer und anderen Schlager-Ikonen. Nach ihr spielt am Abend die Partyband „Elektra 68" Musik zum Tanzen, danach legt DJ Claus Carpendale auf.

Altstadtfest und Bluesrock

Bis 2 Uhr darf am Freitag gefeiert werden. Am Sonnabend geht es ab 14.30 Uhr weiter mit dem Bühnenprogramm. „Jürgen und seine Freunde“ (ein Bauchredner und seine lustigen Gesellen) laden zum Kinderprogramm ein, der Verein „Tanzlust Jung & Alt“ zeigt seine Tänze. Lokalmatador Ronny Gander präsentiert seine Schlagershow. Ab 20 Uhr legt DJ Claus Carpendale wieder Tanzmusik auf. Und zum Abschluss spielt die Fürstenberger Rockband „Treibholz“ Hits von AC/DC bis ZZ-Top. Der Eintritt ist frei.

Hunderte Fans von Blues, Rock, Soul und Bluesrock werden am Sonnabend nach Groß Lindow pilgern. Dort steigt auf dem Sportplatz die 25. Auflage des Festivals „Open Air Groß Lindow“ . Auf der Bühne stehen ab 17 Uhr „Dogma’n“ aus Thüringen, „Steve Leon & The Accusations“ aus Belgien, die „Krissy Matthews Band“ aus Großbritannien, „Dede Priest & Johnny Clarkes Outlaws“ aus den USA und den Niederlanden und „Manu Lanvin & The Devil Blues“ aus Frankreich. In den Umbaupausen spielt das deutsche Duo „Steamroller“ auf der Terrasse. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 40 Euro, Kinder kommen mit ihren Erziehungsberechtigten gratis aufs Gelände. Parken und Camping sind frei.

Elektronische Tanzmusik in Ratzdorf

Zu ganz anderer Musik wird am Wochenende in Ratzdorf getanzt und gefeiert. In der Gaststätte „Kajüte“ und auf den angrenzenden Oderwiesen findet bereits seit Donnerstag und noch bis Sonntag das Festival „Weiter drauszen“ , das sich an Fans elektronischer Musik wendet, statt. Tanzwütige Besucher können sich auf drei Dancefloors, auf denen etliche DJs auflegen, austoben. Dazu gibt es Live-Performances, Ausflüge in experimentelle Gefilde, warme Klänge und Gesänge und diverse Kreativ-Workshops. Organisiert wird das „Weiter drauszen“ von Studenten. Eintrittskarten kosten fürs gesamte Festival 109 Euro, je Festivaltag 25 Euro – jeweils inklusive Camping. Und wer nur für ein paar Stunden mitfeiern möchte, ist für ein paar Euro Spende ebenfalls willkommen.

Wer es eher ein bisschen ruhiger und entspannter mag, der kann am Sonntag in Eisenhüttenstadt mit dem Raddampfer „Alexander“ auf Fahrt gehen. Das Fahrgastschiff startet um 17 Uhr zu einer dreistündigen EKO-Tour. Gestartet wird an der Anlegestelle Am Trockendock 1, das Mitfahren kostet inklusive Grillbuffet 40 Euro pro Person. Wiederholt wird diese Tour am Montag zur gleichen Zeit. Kartentelefon: 0157 58299907.

Rockhits von AC/DC bis ZZ-Top: Die Rockband „Treibholz“ (hier am 5. August in Lebus) gibt am Sonnabend ein Konzert auf dem „Fürstenberger Altstadtfest“. (Archivbild)

© Foto: Katja Gehring

Freunde der Blasmusik kommen am Sonntag in Müllrose auf ihre Kosten. Nachdem das jüngste „Müllroser Seekonzert“ am vergangenen Sonntag ins (Regen-)Wasser gefallen war, findet nun an diesem Sonntag bei angesagt sonnigem Sommerwetter das nächste Konzert der Reihe statt. Diesmal spielt der Musikverein Müllrose auf dem Gelände der Marina Schlaubetal für seine Gäste, und zwar von 10 Uhr bis um 12 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Für Essen und Getränke ist vor Ort gesorgt.

Klostergarten in Neuzelle kennenlernen

Im Kloster Neuzelle findet am Sonnabend, 14.30 Uhr, eine „Überblicksführung durch die Klosteranlage“ statt. Besucht und vorgestellt werden dabei die beiden Museen und der barocke Klostergarten, die Teilnahme kostet 10 Euro. Am Sonntag steht um 13 Uhr eine Sonderführung „Baukultur“ auf dem Programm. Hier kostet die Teilnahme 9,25 Euro. Karten gibt es jeweils in der Besucherinformation des Amtes Neuzelle, Bahnhofstraße 22.

Angebote für Kinder in Neuzelle

Zum Experimentieren sind Kinder und Jugendliche am heutigen Freitag in Neuzelle eingeladen. Der Verein „Wi-Wa-Wunderland“ erwartet sie dazu von 15 Uhr bis 19 Uhr auf dem Spielplatz. Am Sonnabend, 10 Uhr bis 14 Uhr, können dann T-Shirts individuell gestaltet werden – und zwar in den Vereinsräumen im ehemaligen Gebäude der Amtsverwaltung, Bahnhofstraße.

Schimpf- und Scherzlieder in Guben

Und noch ein Blick zu den Nachbarn im Süden: Im Biergarten des Volkshauses in Guben, Bahnhofstraße 6, ist am heutigen Freitag, 20 Uhr, der Musiker Sebastian Lohse zu Gast. Der als „Der gelehrte Bauer“ bekannte Künstler präsentiert Bauernlieder und Dorfweisheiten, Schimpf- und Scherzlieder, Possen und anderes von Wilhelm Busch bis Hans Sachs. Die Höhe des Eintrittsgeldes bestimmt jeder Gast selbst.