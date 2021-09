Die Entscheidung, wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister der Gemeinde Woltersdorf wird, fällt erst in der Verlängerung. Bei der Wahl am Sonntag (26. September) holte SPD-Kandidat Christian Stauch mit 35,3 Prozent die meisten Stimmen, verpasste aber die absolute Mehrheit. Dicht dahinter auf Rang zwei folgt Mandy Schaller (CDU), die 34,9 Prozent der Stimmen holte. Beide treten nun in einer Stichwahl gegeneinander an. Diese wird am 10. Oktober stattfinden.

Die anderen beiden Kandidaten, die sich ebenfalls um das Amt des Bürgermeister bewarben, hatten mit dem Wahlausgang nichts zu tun. Platz drei ging an Sebastian Meskes (Linke) mit 15,2 Prozent. Für Grünen-Kandidat Jan Manshardt blieb mit 14,6 Prozent nur den vierte Platz.

Zum ersten Mal dabei: Toni Tämmler (l.) ist 16 Jahre alt und darf damit an der Bürgermeister-Wahl teilnehmen. Hier steht er mit seinem Vater Frank Tämmler vor dem Wahllokal „Kita Fantasia“.

Hohe Wahlbeteiligung

7111 Woltersdorfer waren am Sonntag – parallel zur Bundestagswahl – aufgerufen, ein neues Amtsoberhaupt für die Gemeinde zu bestimmen. Die Wahlbeteiligung war mit 82,4 Prozent „ausgesprochen hoch“, wie Wahlleiter Thomas Vetter sagte. Das vorläufige Endergebnis stand kurz nach 21 Uhr fest.

Einer der Wähler war Toni Tämmler, 16 Jahre alt. Er besuchte am Vormittag das Wahllokal in der Kita Fantasia und durfte dabei zum ersten Mal an der Kommunalwahl teilnehmen. „Bei meiner Wahl ist mir Weltoffenheit und Klimaschutz wichtig“, verriet er.

Valerie Hoffmann war am Sonntag gemeinsam mit Mann Uwe wählen. „Ich bin erleichtert, dass das Medienspektakel und die Plakatiererei jetzt ein Ende haben“, sagte sie. Ihrer Meinung nach verursache die Wahlwerbung unnötig hohe Kosten und beeinflusse die Leute sowieso kaum. Uwe Hoffmann fühlte sich über die einzelnen Bürgermeisterkandidaten ausreichend informiert, um eine Wahl treffen zu können. „Die Kandidaten haben sich mit Handzetteln bekannt gemacht, außerdem konnte man zu den Veranstaltungen gehen.“

Neuwahlen eigentlich erst 2023