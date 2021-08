Die Flutkatastrophe von Rheinland-Pfalz hat viele furchtbare Bilder produziert. Zerstörte Häuser, weggerissene Straßen, Trümmerfelder. Doch es gibt in diesen Tagen auch Bilder, die Hoffnung machen, und eines davon stammt von Ronja Schäfer und ihrer Familie aus dem Ahrtal, die in der Flutnacht ihr trautes Heim verloren haben. Für sie haben nämlich Besucher des DDR-Spionage-Bunkers in Gosen vor zwei Wochen mehr als 600 Euro an Spenden gesammelt . Inzwischen ist die Spendenbox angekommen, was auf einem Foto festgehalten wurde. Es ist ein Bild mit strahlenden Gesichtern, und das nicht ohne Grund.