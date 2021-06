In Velten wird am 15. Juli erstmals seit Jahrzehnten am Rathaus die Stadtflagge gehisst. Anschließend soll sie täglich am Mast flattern. Damit hat sich die AfD im Veltener Stadtparlament im dritten Anlauf mit dem Wunsch nach einer Beflaggung durchgesetzt. Allerdings gelang ihr nur ein Teilerfolg...