Nur noch wenige Tage bis zur Landratswahl in Oberhavel. In Teil 2 unserer Wahlserie wollen wir von den Kandidaten Alexander Tönnies (SPD), Sebastian Busse (CDU), Clemens Rostock (Grüne) und Vasco Piehl (AfD) wissen, wie sich der Landkreis noch stärker in Sachen Klimaschutz engagieren kann. Die An...