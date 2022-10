Zwischen Berlin und der traumhaften Natur in Nähe der Mecklenburger Seenplatte erstreckt sich der Landkreis Oberhavel. Seit seiner Gründung im Dezember 1993 bewegt sich dieser im Spannungsverhältnis von Großstadt und ländlicher Idylle, von hoch spezialisiertem Technologie- und Industriestandort und unberührter Natur, von geschichtsträchtigem Erbe und lebenswerter Heimat.

Alle eint ein großes Interesse: Sie wollen wissen, was im Ort, in den Unternehmen der Region oder in der Politik passiert. In Zeiten von Corona-Pandemie Energiekrise und steigenden Verbraucherpreisen gehen die schönen Nachrichten immer mal ein bisschen unter. Doch wir haben sie. Wenn der Staatsanwalt in einer Quizshow auftritt, Jugendliche über den Plan für eine Weltreise berichten oder es heißt: Hennigsdorf bekommt wieder eine Buchhandlung