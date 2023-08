Letschin kann Oldtimer – das hat der Ort erst kürzlich beim dritten Oderbruch-Tag bewiesen. Während sich im Juni auf der Festmeile allerdings zumeist Autos eingefunden hatten, treffen sich jetzt Besitzer von alten DDR-Mopeds in der Parkstraße von Letschin. Am Sonnabend, 12. August, wird der alte Sportplatz ab 10 Uhr zum Schauplatz für das 5. Sommerfest mit Simson-Treffen – organisiert von den Simson Freunden Oderbruch zugunsten der Löwenkinder in Frankfurt (Oder).

„Ich habe gerade die letzte Genehmigung abgeholt“, erzählt Toni Kneisel vom Organisationsteam. Die wurde gebraucht, weil die Simson Freunde in diesem Jahr ihre Ausfahrt etwas außergewöhnlicher gestalten wollen. Nach Golzow und Genschmar führt sie nämlich weiter auf dem Oderdamm nach Sophienthal und Neuenhagen. Um 13.30 Uhr gehts los, die Polizei fährt aus Sicherheitsgründen mit.

Weiteste Anreise auf dem Moped wird prämiert

Zurück in Letschin – etwa anderthalb Stunden später – geht es mit den Prämierungen weiter. Die Gewinner erhalten Pokale. Gesucht werden das schönste sowie das noch originalste Moped, aber auch das Moped auf dem die weiteste Anreise zum Simson-Treffen in Letschin zurückgelegt wurde. „Transporte mit dem Auto zählen wir nicht“, betont Toni Kneisel. Er berichtet von einem Stammgast aus Gera, der jedes Jahr teilnimmt. Ob er in diesem Jahr den weitesten Weg hat, werde sich zeigen.

Von weiter her kommen auch Clubs ähnlich den Simson-Freunden Oderbruch. Gegen sie werden kleine Wettspiele ausgetragen. Einzelheiten will Kneisel eigentlich noch nicht so gern nennen. Ein paar Geheimnisse rund um die Wettbewerbe erhöhten die Spannung bei den Teilnehmern, aber auch beim Publikum. Lediglich das Messen im Tauziehen verrät er schon.

Motor-Leistung prüfen lassen

Die zweite Genehmigung brauchen die Veranstalter, um einen Teil der Parkstraße sperren zu dürfen. „Wir erweitern damit unser Festgelände“, erklärt Toni Kneisel. Es gibt Suppe aus der Gulaschkanone, Gegrilltes, Kuchen, Eis und Burger aus dem Streetfood-Truck. Platz wird dabei nicht nur für die verschiedenen Imbiss-Angebote notwendig. Sondern auch für den Leistungsprüfstand, der von einem Profi aus Thüringen betreut wird. „Es gibt immer Leute, die wissen wollen, ob die Werksangaben noch stimmen“, weiß Toni Kneisel aus Erfahrung.

Mindestens genauso spannend für die Biker ist der Teilemarkt. Wer etwas anzubieten hat, ist herzlich willkommen. „Wir erheben keine Standgebühr“, informiert der Organisator. „Aber eine Anmeldung wäre gut.“ Gleiches gilt für Teilnehmer, die campen möchten. Das sei laut Kneisel bereits ab Freitag um 17 Uhr möglich.

Wie schon bei den vorherigen Simson-Treffen in Letschin (hier im Jahr 2020) wird es auch diesmal wieder den beliebten Teilemarkt, Moped-Limbo und etliche Wettbewerbe sowie Prämierungen geben.

© Foto: Cornelia-Link-Adam

Der Hauptgewinn ist eine Schwalbe

Auf dem Festgelände spielt sich neben den Wettbewerben und Prämierungen, dem guten Essen und der Fachsimpelei noch etwas anderes ab, dass die Besucher begeistern dürfte. „Wir verkaufen Lose für zwei Euro das Stück“, erzählt Toni Kneisel. Wer damit einen Preis abräumt, kann wirklich ein Schnäppchen machen. Der Hauptpreis ist eine KR51/1 , Laien auch bekannt als Schwalbe. Ein weiterer Gewinn ist ein Gutschein für den Führerschein bei der Fahrschule Wahler im Wert von 700 Euro.

Lustig wird es wieder beim Moped-Limbo zugehen. Wie der funktioniert? „Wie normaler Limbo, nur mit einem Moped unter dem Hintern“, erklärt Toni Kneisel. Aus den Vorjahren wisse der Organisator, dass Moped-Besitzer ihre Karren extra dafür umbauen. „Sie liegen extrem tief.“

Diese KR 51/1, Baujahr 1974, gibt es zu gewinnen.

© Foto: Toni Kneisel

Acker wird zum großen Parkplatz

Hochkarätige DJs unterhalten die Besucher am Abend. Hannai vom Label MundPropaganda macht mit House um 18 Uhr den Anfang, gefolgt von Komacasper, der zwischen 21 und 22.30 Uhr den Tech-Bereich bedient. „Er ist in der Szene momentan der größte Act“, so Kneisel. Um 22.30 Uhr bietet Blondee für rund zwei Stunden Techno-Mix aus den 1990er Jahren, bevor Venga Venga ab 0.30 Uhr die Hits aus den 1990er und 2000er in Erinnerung ruft. Zwischendurch ist für alle Besucher und Teilnehmer eine Überraschung geplant.

Die Veranstalter rechnen mit ähnlich vielen Besuchen wie in den Vorjahren. 2022 konnten auf dem Festgelände über 5000 Leute gezählt werden. Die meisten kommen aus der Region, etliche aber auch von weiter her. Damit die Anreise nicht in Stress bei der Parkplatzsuche mündet, stellen die Veranstalter ausreichend Parkflächen zur Verfügung, wie Toni Kneisel ankündigt. Direkt vor der Sporthalle, aber auch auf einem Acker nahe dem Festgelände.

Anmeldungen für den Teilemarkt oder von Campern nimmt Toni Kneisel unter der Rufnummer 0173 9090011 entgegen.