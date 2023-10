Die Spannung steigt: Am Sonntag (8. Oktober) fällt in Fredersdorf-Vogelsdorf die Entscheidung, wer neuer Bürgermeister wird. Kandidaten sind nur noch Amtsinhaber Thomas Krieger (CDU) und Herausforderin Janina Meyer-Klepsch.

Die Wahllokale – zwölf an drei Standorten in den Ortsteilen der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf – sind ab 8 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Insgesamt 12.265 Wahlberechtigte ab 16 Jahren sind aufgerufen, ihre Stimme für einen der zwei Kandidaten abzugeben.

Ergebnis liegt gegen 19 Uhr vor

Bürgermeisterwahl Fredersdorf-Vogelsdorf 2023 Was für die Stichwahl wichtig ist Fredersdorf-Vogelsdorf In der ersten Runde vor zwei Wochen – damals noch mit vier Kandidaten – haben 6.996 Menschen aus der Gemeinde gewählt. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 57 Prozent. Wahlleiter Henri Wiedmann hofft, dass bei der Stichwahl ein ähnlich gutes Ergebnis erzielt wird. „Gehen Sie wählen. Bestimmen Sie mit, wer neuer Bürgermeister wird“, ruft er die Menschen in der Gemeinde auf.

Bereits kurz nach 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen – zunächst in den zwölf Wahllokalen und dann in den vier im Rathaus eingerichteten Briefwahllokalen, wo die per Briefwahl eingegangenen Wahlscheine gesammelt werden. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet.

Wahlsieger muss auch Quorum schaffen

Dann dürfte der neue Bürgermeister, dessen Amtszeit am 1. Februar 2024 beginnt, feststehen. Außer der Kandidat mit den meisten Stimmen in der Stichwahl hat das Quorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigten – das sind 1840 Stimmen – verfehlt. In diesem Fall entscheiden die Gemeindevertreter, wer das Amt übernimmt. Sie könnten dann auch jemand wählen, der bisher nicht Kandidat war.

