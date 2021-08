Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt. Es geht um die Zusammensetzung des Bundestages. Er ist gemeinsam mit dem Bundesrat für die Gesetzgebung in Deutschland zuständig. Gleichzeitig entscheidet die Mehrheit im Bundestag auch darüber, wer die nächstebildet und Nachfolger_in von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird.

Jeder Bürger hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme wird ein Direktkandidat gewählt, der den jeweiligen Wahlkreis im Bundestag vertreten soll. Alle großen Parteien stellen im jeweiligen Wahlkreis einen Kandidaten, es gibt aber auch Unabhängige. Der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht als Vertreter der Wahlkreises direkt in den Bundestag ein.

Die Zweitstimme geht an eine Partei. Sie ist entscheidet für die Verteilung der Sitze im künftigen Bundestag. Wenn eine Partei zehn Prozent der Zweitstimmen holt wird sie in etwa zehn Prozent der Sitze im künftigen Bundestag besetzen (aufgrund der 5-Prozent-Hürde für kleine Parteien stimmt die Rechnung nicht exakt). Wer für die Parteien im Bundestag sitzt, wird über die eingereichten Landeslisten der Parteien ermittelt.

Im, zu dem Teile der Landkreiseundsowie die kreisfreie Stadtgehören, hat zuletzt diedominiert. 2017 war Dr. Dietlind Tiemann (Jahrgang 1955) direkt in den Bundestag eingezogen. Zuvor war sie von 2003 bis 2017 Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel. Tiemann will ihre Arbeit im Bundestag fortsetzen und ihr Mandat verteidigen.