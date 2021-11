Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben am heutigen Dienstag die Klagen gegen die strengen Corona-Maßnahmen im Frühjahr zurückgewiesen. Demnach waren Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen zulässig. Diese waren im Rahmen der sogenannten Bundesnotbremse im Frühjahr verankert.

Im Anschluss an diese wegweisende Entscheidung haben sich Angela Merkel und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen, um über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie zu sprechen.

Am heutigen Dienstag, 30. November, fand das nächste Bund-Länder-Treffen statt. Angela Merkel und Bald-Kanzler Olaf Scholz haben sich ab 13 Uhr mit den Länderspitzen zusammengefunden. Ursprünglich war erst für den 9. Dezember eine neue Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geplant.

Dabei ging es auch um den vorgesehenen Bund-Länder-Krisenstab zur Corona-Pandemie gehen, den die Ampel-Parteien im Kanzleramt ansiedeln wollen.

Nachdem das Urteil der Verfassungsrichter die Bundesnotbremse billigte, haben die Politikerinnen und Politiker heute deutlicher größeren Spielraum für mehr Maßnahmen. Ein kompletter Lockdown, wie es ihn im vergangenen Jahr schon gab, wäre also auch jetzt wieder möglich. Die Ministerpräsidenten in Bayern, Sachsen, Thüringen und im Saarland haben vor der MPK zumindest die Wiedereinführung einer solchen Notbremse gefordert.

Corona-Gipfel heute: Was kommt auf Brandenburg zu?

In der Bund-Länder-Runde am 30.11. sind keine Beschlüsse gefallen. Allerdings soll direkt am Donnerstag, 2.12., eine neue Runde stattfinden. Da sollen dann folgende Maßnahmen beschlossen werden:

Impfpflicht: Bund und Länder wollen eine schnelle Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht treffen. Es solle „neben einrichtungsbezogenen Impfpflichten auch eine zeitnahe Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet werden", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mit.

Bund und Länder wollen eine schnelle Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht treffen. Es solle „neben einrichtungsbezogenen Impfpflichten auch eine zeitnahe Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet werden“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mit. Bund-Länder-Krisenstab: Laut Regierungssprecher Steffen Seibert wird zudem ein neuer Bund-Länder-Krisenstab im Bundeskanzleramt umgehend eingerichtet, um die Impfkampagne von dort aus mit zu koordinieren. Als Leiter wurde Bundeswehr-General Carsten Breuer genannt.

Laut Regierungssprecher Steffen Seibert soll auch die Ausweitung von 2G am Donnerstag Thema werden. Etwa auf den Einzelhandel.

Laut Regierungssprecher Steffen Seibert soll auch die Ausweitung von 2G am Donnerstag Thema werden. Etwa auf den Einzelhandel. Kontaktbeschränkungen: Als eine wahrscheinliche Maßnahme nannte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Bundesligaspiele wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Zudem sollten die Länder wieder mehr Spielräume für zusätzliche Einschränkungen erhalten. Außerdem plane man Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte.

In Brandenburg wurde jetzt der Alarmwert in Sachen Corona-Intensivpatienten erreicht. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Intensivbetten der Brandenburger Krankenhäuser hat also den Wert von 20 Prozent überschritten. Somit sind bei der Brandenburger Corona-Ampel die Werte auf Rot-Gelb-Rot. Die Ampel berücksichtigt die 7-Tage-Inzidenz (Rot), die Hospitalisierungsrate (Gelb) und die Belastung der Intensivbetten (Rot).

Brandenburg: Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen für alle denkbar

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Klärung über die Frage schärferer Corona-Regeln in ganz Deutschland für notwendig. „Die Lage wird Tag für Tag dramatischer“, sagte Woidke. „Bei uns herrscht ein Lockdown für Ungeimpfte.“ Flächendeckend gelte die 2G-Regel, auch im Einzelhandel, und für Ungeimpfte bestünden Kontaktbeschränkungen. „Die Frage ist, ob dies ausreicht oder ob es weitere Verschärfungen - auch bundesweit - geben muss. Dazu braucht es dringend eine Abstimmung.“ Der geplante Krisenstab im Kanzleramt und die Expertenkommission könnten dazu einen guten Beitrag leisten.

Denkbar ist also angesichts der immer größeren Corona-Notlage eine weitere Verschärfung auch in Brandenburg. Das könnte Kontaktbeschränkungen für alle beinhalten und sogar bis zu Schulschließungen reichen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Brandenburg am Dienstag auf 727,8, der dritthöchste Wert bundesweit nach Sachsen und Thüringen. Der Brandenburger Regierungschef warnte davor, dass die steigende Nachfrage nach Impfungen durch fehlenden Impfstoff ins Stocken geraten könnte. „Der Bund muss dringend den erforderlichen Impfstoff liefern“, sagte Woidke. „Es darf nicht sein, dass wir in Brandenburg die Logistik hochfahren, aber wieder Impfstoffmangel herrscht.“ Die Landesregierung will rund 160 000 Impfungen pro Woche mit Ärzten und mobilen Angeboten in Kommunen schaffen.

In Brandenburg starten die Weihnachtsferien früher

Schon letzte Woche hat Brandenburg schon erste Konsequenzen gezogen. Dort starten die Weihnachtsferien früher. Der Heiligabend ist in diesem Jahr an einem Freitag. Je nach Ferienplan der Bundesländer fällt der letzte Schultag auf den Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag davor. Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben ihre Ferien inzwischen auf den Freitag eine Woche vor Heiligabend vorgezogen.

Kommt in Brandenburg wieder Wechselunterricht?

Die rot-schwarz-grüne Koalition im Brandenburger Landtag hält die Wiedereinführung des Wechselunterrichts an Schulen im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie für sinnvoll. „Die oberste Priorität ist, dass die Schulen offen bleiben - da kann ein Wechselmodell eine Möglichkeit sein“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. Im vergangenen Jahr mussten die meisten Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie in den Distanz- oder auch in den Wechselunterricht. Für Ungeimpfte sollten weitere Einschränkungen möglich sein, sagte Keller.

Omikron in Brandenburg? Untersuchungen laufen

Auch in Brandenburg werden Stichproben von Corona-Neuinfektionen auf die neue Omikron-Variante des Virus untersucht. Von allen PCR-Tests würden auf Empfehlung des Robert Koch-Instituts grundsätzlich fünf bis zehn Prozent der positiven Fälle eine Ganzgenomsequenzierung vorgenommen, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Dominik Lenz, am Dienstag. Dabei werde aber auf sämtliche Mutanten geprüft, also auch auf Omikron. Bislang gebe es aber noch keinen Verdachtsfall mit der Omikron-Variante in Brandenburg, sagte Lenz.

In Sachsen wurde derweil am Dienstag der erste Omikron-Fall bestätigt. Bei einem Mann aus Leipzig, der weder selbst im Ausland war noch Kontakte mit Menschen hatte, die im Ausland waren, wurde die Virusvarinate entdeckt. Es wird befürchtet, dass die Impfstoffe weniger wirksam gegen Omikron sind.