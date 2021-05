Wetter in Brandenburg „Alle werden jammern“ – was ARD-Wetter-Experte Donald Bäcker zu Pfingsten und für den Sommer in Brandenburg erwartet Walsleben Seit einiger Zeit sinken in Deutschland und auch in Brandenburg stetig die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Neuinfektionen. Das bringt nicht nur Hoffnung, sondern auch etliche Lockerungen der geltenden Corona-Regeln. In Brandenburg ist es am Freitag, den 21. Mai, soweit - pünktlich zu den Pfingst-Feiertagen. Was nun genau gelockert wird, ob Restaurants öffnen oder Konzerte stattfinden und worauf aber trotzdem noch geachtet werden muss, haben unsere Redaktionen einmal zusammengetragen. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen.

Das müssen Gastronomen und Gäste in Brandenburg wissen

Corona Öffnungen Brandenburg Öffnung der Außengastronomie birgt Fallen – das müssen Gastronomen und Gäste Pfingsten beachten Potsdam Die Außengastronomie in Brandenburg darf wieder öffnen - aber nicht überall. Und wer öffnet, muss einiges beachten. Was genau von den Gastronomen und auch den Gästen zu beachten ist, wird bis ins Detail geregelt.

Kino, Museum und noch viel mehr Kultur an Pfingsten in Brandenburg und Berlin

Museum und Kino trotz Corona Was hat in Brandenburg und Berlin an Pfingsten geöffnet und was ist zu sehen? Frankfurt (Oder) Die meisten Museen in Brandenburg und Berlin dürfen trotz Corona wieder öffnen. Und auch Kinos und Schlösser stehen in den Startlöchern. Was Sie nicht verpassen dürfen und welche Regeln gelten.

Infos und Tipps für das Pfingst-Wochenende von ... bis nach ...

Nach vielen Monaten der Corona-Einschränkungen und geschlossenen Läden hoffen die Menschen in Brandenburg auf angenehme Pfingsttage. Es gibt viele Möglichkeiten und die Landkreise locken mit Angeboten.

Wetter zu Pfingsten

Oder-Spree und Frankfurt (Oder)

Was ist los an Pfingsten in LOS und FFO?

Pfingsten im Barnim

Ausflüge in die Natur, Spargel oder Restaurant? Das erwartet die Menschen im Barnim über Pfingsten:

Pfingsten in Oberhavel

Kaffee und Kuchen, Spargel oder gleich in die Bar? Das erwartet die Besucher in Oberhavel:

Ostprignitz-Ruppin und das Pfingstfest

Die Außengastronomie ist möglich, aber nur mit Corona-Test in OPR.

Pfingsten im Havelland

Was hat das schöne Havelland über Pfingsten zu bieten?

Corona-Regeln für den Pfingst-Ausflug nach Polen