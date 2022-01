„Brandenburg zeigt Haltung“ lautet das Motto unter dem sich rund 200 prominente Brandenburger zusammengeschlossen haben. In einem gemeinsamen Aufruf, der am Freitag veröffentlicht wurde, fordern sie Solidarität und Zusammenhalt in der Corona-Pandemie . Es sei offensichtlich, dass unter dem Deckmantel der Kritik zunehmend „demokratiefeindliche, verschwörungsideologische, antisemitische und rechtsextremistische Kräfte“ Falschinformationen streuen und nicht vor der Bedrohung von Personen zurückschrecken, die in Medizin, Wissenschaft, Verwaltung und den Medien arbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hochschulpräsident warnt vor Folgen für die Freiheit

„Wir erleben gerade eine laute und zunehmend radikale aber doch kleine Minderheit der medial eine große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gleichzeitig stehen dem zwei Drittel der Bürger:innen gegenüber, die gerade im Rechtsextremismus die größte Gefahr für das Land sehen“, erklärte Matthias Barth, Präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde dazu. Nicht die Freiheit des Einzelnen sei in Gefahr, sondern die Freiheit von Vielen, erklärte er.

Der Geschäftsführer des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus , Dr. Götz Brodermann, betonte, dass das oberste Gebot in der Pandemie Solidarität sein müsse. Es gehe darum, gefährdete Personengruppen zu schützen und das Gesundheitssystem nicht kollabiert zu lasen, damit irgendwann wieder ein normales Leben möglich ist. „Dass Menschen Corona in Frage stellen, die Regeln missachten, gemeinsamen mit Rechtsradikalen ,spazieren’, dafür kann ich kein Verständnis zeigen. Und ja – das, was ich unter anderem in Cottbus derzeit beobachte, macht mich nicht nur fassungslos, sondern mitunter auch traurig und wütend“, erklärte Brodermann.

Gemeinsam ohne Hass und Hetze

„Haltung zeigen bedeutet für mich, jeden Tag mit dazu beizutragen, die Pandemie zu besiegen und so unsere Patienten zu schützen“, sagte die Pflegedirektorin am Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam, Katrin Fromm. „Wir können das als Gesellschaft nur gemeinsam schaffen: demokratisch, solidarisch und jeder an seinem Platz. Ohne Hass und Hetze über die sozialen Medien und auf den Straßen“, fuhr sie fort.

Thomas Wisch, Vorstandsvorsitzender Aktionsbündnis Brandenburg betonte: „Aggressivität, Verrohung und rechte Hetze gehören nicht zu demokratischem Protest. Unsere Haltung ist: Respekt, Vernunft und eine klare Kante gegen Rechts!“

Initiativen vor Ort sollen unterstützt werden

Die Kampagne versteht sich als Dach für die vielfältigen Initiativen vor Ort, die klar Haltung zeigen. Diesen lokalen Initiativen soll mehr Sichtbarkeit gegeben und öffentlich von der Gesellschaft der Rücken gestärkt werden, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung. Der Vorsitzende des Vereins Neues Potsdamer Toleranzedikt, Christoph Miethke, erklärte gegenüber moz.de, dass man nicht ein weiteres Bündnis schaffen wolle, sondern zusammen mit dem Bündnis für Brandenburg allen vorhandenen kommunalen Initiativen den Rücken stärken will und sie miteinander vernetzen. Unter anderem gehören schon die Vereine „Omas gegen Rechts“ aus Potsdam, „Stille Mehrheit KW“ und der „Cottbuser Aufbruch“ zu den Unterzeichnern der Aktion. Der Aufruf sei erst der Anfang, erklärte Miethke, in den kommenden Wochen wollen man im ganzen Land sichtbarer werden.

Zu den Erstunterzeichnern gehören Wissenschaftler, Gewerkschaftler, Sportler, Kulturschaffende, Bundestags- und Landtagsabgeordnete, Kommunalpolitiker, Unternehmer, Pfarrer und Mediziner.

