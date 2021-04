In der brandenburgischen Koalition hängt der Haussegen offenbar schief. Die Landesvorsitzende von B90/Grüne, Julia Schmidt, ging am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Potsdam heftig mit SPD und CDU ins Gericht. Der Zusammenhalt, der zu Beginn der der Kenia-Koalition zwischen den Partn...