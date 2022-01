Welche Corona-Regeln beschließen Bund und Länder bei der MPK heute am 24.01.2022?

Und welche Maßnahmen leitet Brandenburg daraus ab?

Ministerpräsident Dietmar Woidke gibt im Anschluss an den Corona-Gipfel ein Statement ab

Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach beraten heute, am Montag (24. Januar) gemeinsam mit den Länderchefs beim Corona-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Coronazahlen und Inzidenzwerte steigen in weiten Teilen Deutschlands weiter an. Die meisten der nachgewiesenen Neuinfektionen gehen auf die Omikron-Variante zurück. Doch welche Maßnahmen helfen gegen die fünfte Welle und die weitere Ausbreitung des Coronavirus? Und was gilt zukünftig in Brandenburg – kommen neue Corona-Regeln? Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will sich erneut im Anschluss an die MPK zu den Beschlüssen äußern.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Brandenburg?

Die aktuelle Corona-Verordnung in Brandenburg gilt seit dem 17.01.2022. Es gibt neue Corona-Regeln für Gastronomie, in der Kita und eine FFP2-Maskenpflicht. Doch was genau gilt und wie lange noch? Die aktuellen Corona-Regeln von Brandenburg in der Übersicht

Corona-Zahlen in Brandenburg steigen weiter - Inzidenz über 1100

Der Inzidenzwert von Brandenburg hat aktuell die 1000er-Marke überschritten. Das Bundesland hat damit die höchste Corona-Inzidenz unter den Flächenländern in ganz Deutschland. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich rechnerisch 1102,3 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mit den Corona-Zahlen für Deutschland am Montag, den 24.01.2022 mitteilte. Höher war der Wert jeweils nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.

In Brandenburg haben Potsdam und die Uckermark mit Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 1600 die höchsten Zahlen. Für den Kreis Oberspreewald-Lausitz dagegen wurde die Inzidenz am Montag mit 511,1 angegeben. Brandenburgs Gesundheitsämter meldeten landesweit 1332 neue Corona-Fälle an einem Tag, wie das Institut mitteilte. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 301.927 Brandenburgerinnen und Brandenburger angesteckt.

PCR-Test, Quarantäne, Testkapazität – Kommt eine Priorisierung bei PCR-Tests?

Die Zahl der PCR-Tests ist deutlich gestiegen, deshalb sind viele Labore überlastet. Schnelltests könnten für viele bald ausreichen, um sich freizutesten. Auf der MPK wird heute über eine PCR-Test-Priorisierung gesprochen.