Nachdem die Spritpreise seit Mitte Juli explodiert waren, sind sie im September wieder spürbar gesunken. Laut der wöchentlichen Analyse des ADAC vom 5. September kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,874 Euro, das ist gegenüber der ersten Septemberwoche ein Rückgang um einen Cent. Diesel ist um 1,1 Cent günstiger geworden, der Liter schlug mit durchschnittlich 1,786 Euro zu Buche.

Die Preisdifferenz zwischen Diesel und Super E10 liegt im Vergleich zu Anfang September 2023 stabil bei 8,8 Cent. Noch Ende Mai waren es happige 23 Cent. Diesel wird in Deutschland um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert als Benzin.

Besonders drastische Preisschwankungen macht der ADAC zwischen Tankstellen an Autobahnraststätten und jenen im Umland auf. Von Preisunterschieden von bis zu 69,9 Cent pro Liter spricht der Automobilclub.

Daher empfiehlt er das Tanken abseits der Autobahn – oder in Grenzregionen. Besonders preiswert ist Tanken nach wie vor in Polen. Der Preis für einen Liter Super betrug noch im Juli 2023 in unserem Nachbarland durchschnittlich 1,49 Euro, bei Diesel waren es 1,44 Euro. Aktuell sind es allerdings einige Cent mehr. Am Polenmarkt Hohenwutzen kostet der Liter Super aktuell 1,62 Euro. Bei Plus sind es 1,72. Diesel kostet dort 1,59 (Stand 13. September 2023, 12.22 Uhr). Die Preise können hier in Echtzeit abgerufen werden. Die Kraftstoffe werden nach Angaben des Betreibers über einen Direkthändler von der PCK-Raffinerie in Schwedt bezogen.