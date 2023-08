Ganz weg war Blink-182 ja nie. Auf gut kuratierten Party-Playlists jedenfalls fehlt selten einer der zahlreichen Hits der US-amerikanischen Punk-Band. Live allerdings waren Songs wie „What’s My Age Again?“, „All the Small Things“ oder „I Miss You“ länger nicht zu hören – jedenfalls nicht in Original-Besetzung. 2014 gaben Mark Hoppus, Tom DeLonge und Travis Barker ihr letztes gemeinsames Konzert, bevor sich DeLonge aus der Band verabschiedete und (kein Scherz) der Erforschung von extraterrestrischem Leben widmete.

Da die Trennung eher unschön verlief, hatten Fans wenig Hoffnung auf eine Wiedervereinigung. Spätestens nachdem Bassist Mark Hoppus seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, schien es mit Blink-182 endgültig vorbei. Doch am Ende gab es die riesige Überraschung: nicht nur hat Hoppus die Krankheit besiegt, auch mit der Band geht es weiter – und zwar mit Gründungsmitglied Tom DeLonge. Was folgte, war eine neue Single („Edging“), die Ankündigung eines neuen Albums, das im Oktober erscheinen soll. Und als wäre das nicht schon genug, begab sich das Trio auch direkt auf Welttournee. Die führt Blink-182 auch nach Berlin. Ob es noch Karten gibt und worauf es sonst beim Konzert zu achten gilt – alle Infos gibt es hier.

Das Wichtigste im Überblick

● Das Konzert von Blink-182 findet am Samstag, dem 16. September 2023, statt.

● Veranstaltungsort ist die Mercedes-Benz Arena in Berlin-Friedrichshain (Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin)

● Einlass: ab 18 Uhr, Konzertbeginn: 20 Uhr

● Als Support tritt die US-amerikanische Pop Punk-Band The Story So Far auf

YouTube-Video: Blink-182 – „All the Small Things“

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Gibt es noch Tickets für das Blink-182-Konzert?

Ja, gibt es! Über ab 88,25 Euro erhältlich. Die über Eventim erhältlichen Kontingente sind bereits ausverkauft. Über Ticketmaster sind noch verschiedene Ticket-Kategorienerhältlich. Die über Eventim erhältlichen Kontingente sind bereits ausverkauft. Erhältlich sind die Tickets hier

Vorsicht gilt bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande und Co. – Trotz vermeintlich seriösen Auftretens sind die Verkaufsportale nicht lizenziert. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: Mitunter handelt es sich gar nicht um echte Tickets. Konzerte in Berlin August 2023 Kraftklub, Sarah Connor, Roland Kaiser – Termine, Tickets Berlin gilt bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande und Co. – Trotz vermeintlich seriösen Auftretens sind die Verkaufsportale nicht lizenziert. Die von privaten Anbietern ausgewiesenen Tickets sind oft nicht nur überteuert, sie kommen häufig nicht mehr rechtzeitig an. Schlimmer noch: Mitunter handelt es sich gar nicht um echte Tickets.

Wie geht’s zur Mercedes-Benz Arena?

Kraftklub in Berlin Band aus Chemnitz bringt Wuhlheide mit Songs zum Leuchten Berlin Am Konzertabend empfiehlt sich eine Anreise mit S- oder U-Bahn. Die nächstgelegene S- + U-Bahnstation Warschauer Straße ist mit den U-Bahnlinien U1 und U3 bzw. den S-Bahnlinien S3, S5, S7, S9 und S75 erreichbar.

Auch die Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13 fahren den Bahnhof Warschauer Straße an.

Wer mit dem Auto kommt, sollte beachten, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen an der Mercedes-Benz Arena gibt. Auch im kostenpflichtigen Parkhaus der East Side Mall kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der An- und Abfahrt kommen. Für die Suche wird empfohlen, genügend Zeit einzuplanen.

Was gibt es beim Einlass in die Mercedes-Benz Arena zu beachten?

Innerhalb der Mercedes-Benz Arena gibt es eine genau definierte Taschenregelung. Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Arena mitgenommen werden dürfen. Das Verbot schließt auch Turn- oder Stoffbeutel sowie Plastiktüten mit ein, deren größte Seite größer als das Format „DIN A4“ (21 auf 29,7 cm) ist.

Für unter das Verbot fallende Taschen und Rucksäcke gibt es nur begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Die Arena erhebt dafür allerdings eine Gebühr von fünf Euro.

An den Eingängen müssen Konzertbesucherinnen und -besucher zudem durch Metalldetektorbögen, wie sie auch an Flughäfen zum Einsatz kommen. Hierzu der Hinweis der Veranstalter: „Eine Beschränkung auf Handys, Schlüsselbunde und Portemonnaies bzw. kleinere Kosmetiktäschchen erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit.“