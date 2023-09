Der 1. FC Union Berlin empfängt am Sonntag den Pokalsieger RB Leipzig zum Topspiel der Fußball-Bundesliga (17.30 Uhr). Vor der Partie im Stadion an der Alten Försterei beschäftigten die Eisernen und ihre Fans aber weitere große Themen. Die Auslosung in der Champions League mit den Vorrunden-Gegnern SSC Neapel, Real Madrid und Sporting Braga sorgt für große Euphorie in Berlin Köpenick.

Am letzten Tag der Transferperiode war aber die Verpflichtung des italienischen Europameister Leonardo Bonucci (36) das heißeste Thema. Am Vormittag vermeldete der Verein offiziell, dass die Vereinsikone von Juventus Turin künftig für die Eisernen spielt.

Zudem hat der 1. FC Union kurz vor der Wechselfrist mit Dominique Heintz einen Innenverteidiger an den 1. FC Köln abgegeben. Jordan Siebatcheu (Borussia Mönchengladbach) und Tim Skarke (SV Darmstadt) wurden für ein Jahr verliehen.

Am Freitag nahm Trainer Urs Fischer bei der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel zu diesen Themen Stellung. Der Cheftrainer betonte allerdings: Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Spiel am Sonntag. Zur Champions League erlaubte er nur eine Frage.

Urs Fischer zum Gegner RB Leipzig am Sonntag

„Für mich gehört dieser Gegner zur Top vier. Es ist eine Mannschaft mit viel individueller Qualität. Sie haben viele Unterschiedsspieler. Sie überspielen Linie, ihr Gegenpressing ist wirklich sehr gut. Dann gehen sie ins Umschaltspiel, mit einem hohen Tempo.“

Urs Fischer zum Kader für die Bundesliga

„Sicher ausfallen werden Dehl, Khedira, Schäfer, Becker und Toussart. Becker und Toussart machen aber sukzessive Fortschritte und werden nach der Länderspielpause wieder komplett ins Training einsteigen. Fraglich sind noch Haberer und Doekhi. Beide konnten mittrainieren, aber da warte ich noch das Abschlusstraining ab.“

Urs Fischer zum Transfer von Leonardo Bonucci

„Er ist ein knallharter Verteidiger mit einer Wahnsinnserfahrung. Auch heute hat man das irgendwie gespürt, seine Aura auf dem Feld. Er ist ein Spieler mit einer Wahnsinnsmentalität und enormer Erfahrung. Er kann ein Spiel lesen, er schaut voraus, er antizipiert. Ich hoffe, dass er seine Qualitäten in die Mannschaft einbringt.“

Urs Fischer über die Planung mit Bonucci für Sonntag

„Er hat heute das erste Training absolviert. Er hat keine komplette Vorbereitung, aber er fühlt sich entsprechend gut. Das was, ich im Training gesehen habe, das sah wirklich schon gut aus. Könnte möglich sein, dass er im Kader ist.“

Urs Fischer zur Auslosung der Champions League

„Es war speziell, da mit dabei zu sein. Wir haben es zusammen angeschaut. Wenn du eine solche Gruppe bekommst, dann freut dich das einfach. Fantastisch. Man hat dann auch gehört, als Union gezogen wurde, welche Gruppe man sich gewünscht hat – und es ist dann wirklich eingetroffen.“

Urs Fischer zum Spiel bei Real Madrid

„Es ist die größte Mannschaft der Welt. Dort zu spielen, da geht auch für den Trainer ein Traum in Erfüllung. Im neuen Bernabeu-Stadion muss noch dazu sagen. Aber: Das Kerngeschäft ist am Sonntag die Aufgabe gegen Leipzig.“

Urs Fischer zum Ende der Transferperiode

„Es waren stressige Tage – immer wieder Neuigkeiten. Wir sind froh, wenn es 18 Uhr dann vorbei ist. Am Schluss steht ein Kader nach Vorstellungen und vielen Sitzungen. Ich glaube, dass wir in etwa das hinbekommen haben, was wir uns vorgestellt haben. Von daher bin ich wirklich sehr zufrieden. Wir haben an Qualität gewonnen, aber am Schluss musst du es auf den Platz bekommen.“

