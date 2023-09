Real Madrid, immer wieder Real Madrid – und dann auch noch Leonardo Bonucci. Das 0:3 (0:0) des 1. FC Union Berlin am Sonntag gegen RB Leipzig stand trotz der bitteren Heimiederlage ganz unter dem Eindruck der Auslosung für die Champions League und dem Königsklassen-Auftakt der Eisernen am 20. September im weltberühmten Bernabeu-Stadion.

Zudem war der italienische Europameister Bonucci erstmals im Stadion an der Alten Försterei zu erleben – langjährige Union-Anhänger mussten sich angesichts der Ikone von Juventus Turin im rot-weißen Trikot mal kurz kneifen. Zum Einsatz kam er noch nicht.

Union-Fans wollen Tickets für Madrid

Sportlich war es indes ein gebrauchter Tag für den 1. FC Union: Xavi Simons (51.) sowie Benjamin Sesko (85./87.) schossen Tore für die Gäste im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei. Union-Neuzugang Kevin Volland musste mit Rot (64.) vom Feld.

Für den 1. FC Union endet damit eine Serie von 24 ungeschlagen Heimspielen in Folge. Die letzte Heimniederlage hatte es zuvor im Februar 2022 gegen Borussia Dortmund gegeben. Auch dieses Spiel ging damals 0:3 aus. Nach dem dritten Spieltag stehen die Köpenicker auf Rang fünf der Tabelle der Fußball-Bundesliga.

Wichtiges Diskussionsthema unter den Fans war trotz der deutlichen Niederlage dennoch: Wie kommt man an Tickets für dieses historische Ereignis mit dem Spiel bei Real Madrid in der Champions League? Der Verein will in Kürze die Modalitäten für den Verkauf der etwa 4000 Auswärtskarten bekanntgeben. Viele Anhänger haben aber bereits Flüge und Hotelzimmer gebucht.

Trainer Urs Fischer hatte am Freitag noch gewarnt: „Mit Real Madrid geht ein Traum in Erfüllung – aber das Kerngeschäft ist am Sonntag RB Leipzig.“ Das Duell mit dem Pokalsieger war dabei tatsächlich gleich ein Vorgeschmack auf die Königsklasse. Der Leipziger Champions-League-Kader forderte die Berliner von Beginn an – es entwickelte sich ein intensives Spiel mit hoher Intensität.

Volland zum ersten Mal in der Startelf

Bei Union stand Danilho Doekhi nur sieben Tage nach einer Operation an seinem gebrochenen Jochbein in der Anfangsformation. Der Verteidiger lief als Kapitän aufs Feld und spielte mit Schutzmaske. Zudem feierte Neuzugang Kevin Volland sein Startelf-Debüt – und gleichzeitig seinen 250. Bundesliga-Einsatz. Ein Spiel, das für ihn nicht glücklich verlief.

Der Angreifer hatte zwar die beste Chance der ersten Halbzeit: Nach einer Flanke von Alex Kral von rechts scheiterte der 31-Jährige aber per Kopf (13.) an RB-Keeper Janis Blaswich. Auf der Gegenseite verfehlte Yussuf Poulsen (15.) mit links von der Strafraumgrenze das Union-Tor.

Nach dem Wechsel traf Leipzis Simons von ähnlicher Position sehenswert unter die Latte zum 0:1 (51.). Gerade als der 1. FC Union mit der Einwechslung von Bundesliga-Debütant Benedict Hollerbach die Gegenoffensive starten wollte, passierte Volland sein Malheur auf Höhe der Mittellinie. Er trat Leipzigs Mohamed Simakan bei einer Grätsche von hinten aufs Sprunggelenk. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte glatt Rot (61.) – ein harter Platzverweis.

Zwei Konter sorgen für die Entscheidung

In der Schlussphase wurde es kurz ruhig im Stadion an der Alten Försterei. Laut Verein hatten die Union-Fans den Support wegen eines Notarzteinsatzes im Gästeblock kurzzeitig eingestellt. Ein Rettungshubschrauber flog über das Stadion, weitere Informationen gab es vorerst nicht.

Mit dem Treffer von Benjamin Sesko, der nach einem Leipziger Konter einen Haken schlug und ins Eck (85.) traf, war die Partie entschieden. Den nächsten schnellen Gegenzug schloss der Slowene erneut formschön zum 0:3 (87.) ab.

Der 1. FC Union geht nun in die Länderspielpause. Die soll dafür genutzt werden, verletzte Spieler wie Sheraldo Becker und Lucas Tousart wieder ins Mannschaftstraining zu integrieren. Am 16. September geht es für Union auswärts beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga weiter – ehe der Gegner dann tatsächlich Real Madrid heißt.

1. FC Union Berlin – die Fußball-Bundesliga

1. FC Union Berlin – der DFB-Pokal

1. Runde, 13. August 2023: FC-Astoria Walldorf – Union Berlin 0:4 (0:3)

2. Runde: Die Auslosung findet am 1. Oktober 2023 im Fußballmuseum in Dortmund statt.

1. FC Union Berlin – die Champions League

Real Madrid – 1. FC Union Berlin ; Mittwoch, 20. September 2023, 18:45 Uhr

; Mittwoch, 20. September 2023, 18:45 Uhr 1. FC Union Berlin – SC Braga ; Dienstag, 3. Oktober 2023, 18:45 Uhr

; Dienstag, 3. Oktober 2023, 18:45 Uhr 1. FC Union Berlin – SSC Neapel ; Dienstag, 24. Oktober 2023, 21:00 Uhr

; Dienstag, 24. Oktober 2023, 21:00 Uhr SSC Neapel – 1. FC Union Berlin ; Mittwoch, 08.11.2023, 18:45 Uhr

; Mittwoch, 08.11.2023, 18:45 Uhr SC Braga – 1. FC Union Berlin ; Mittwoch, 29. November 2023, 21:00 Uhr

; Mittwoch, 29. November 2023, 21:00 Uhr 1. FC Union Berlin – Real Madrid; Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr

Neuzugänge beim 1. FC Union Berlin

Alexander Schwolow (31, Hertha BSC)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, Leihe)

David Fofana (20, FC Chelsea, Leihe)

Alex Kral (25, Spartak Moskau, Leihe)

Abgänge beim 1. FC Union Berlin