Der 1. FC Union Berlin bereitet sich im Trainingslager in Österreich auf die Saison 2023/24 in der Fußball-Bundesliga vor. Die Eisernen aus Köpenick schlagen ihr Trainingscamp vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in der Nähe von Salzburg auf. Wir berichten im Liveticker aus dem Trainingslager.

Die Mannschaft und Trainer Urs Fischer fliegen am Montagvormittag von Berlin nach Salzburg. Von Salzburg geht es dann mit dem Bus nach Bramberg am Wildkogel.

Liveticker aus dem Trainingslager von Union Berlin

Union Berlin – die Neuzugänge

Mikkel Kaufmann (22, Karlsruher SC, Mittelstürmer)

Alex Kral (25, FC Schalke 04, defensives Mittelfeld)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, offensives Mittelfeld)

David Datro Fofana (20, Mittelstürmer, FC Chelsea)

Lucas Tousart (26, Hertha BSC, defensives Mittelfeld)

Union Berlin – die Abgänge

Sven Michel (32, FC Augsburg, Mittelstürmer)

Paul Seguin (28, FC Schalke 04, zentrales Mittelfeld)

Levin Öztunali (27, Hamburger SV, zentrales Mittelfeld)

Kevin Möhwald (29, KAS Eupen, zentrales Mittelfeld)

Tim Maciejewski (22, SV Sandhausen, rechtes Mittelfeld)

Tymoteusz Puchacz (24, 1. FC Kaiserslautern, linker Verteidiger)

Lennart Grill (24, VfL Osnabrück, Torwart)

Niko Gießelmann (31, Zukunft offen, linker Verteidiger)

Timo Baumgartl (27, PSV Eindhoven, Innenverteidiger)

Union Berlin – die Testspiele