Einmal im Jahr, so habe man es ihm jedenfalls erklärt, sagt der Bundestagsabgeordnete Mathias Papendieck, komme Kanzler Olaf Scholz, der ja selbst Bundestagsabgeordneter ist, zum Bürgerdialog in die Brandenburger Wahlkreise seiner Fraktionskollegen. An diesem Dienstag nun in Papendiecks Wahlkreis....