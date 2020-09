Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in Deutschland angekommen. Nach Angaben von Gundula Teltewskaja, Beigeordnete im Landkreis Oder-Spree, wurde das Virus bei einem Wildschwein im Nachbarkreis Spree-Neiße nachgewiesen - in der Gemarkung Sembten, einem Ortsteil der Gemeinde Schenkendöbern. Der Fundort befinde sich in unmittelbarer Nähe zu Schweinebeständen in Oder-Spree, erklärte sie vor dem Ausschuss für Bauen, Ordnung und Umwelt. Für Donnerstag habe sie eine Sitzung des kreislichen ASP-Katastrophenstabes angesetzt.

Abgrenzung und Sicherung des Schweinebestands

Wichtigste Aufgabe sei jetzt nicht mehr der Bau eines festen Schutzzaunes nach Polen, sondern die Abgrenzung des Fundortes und die Sicherung der Schweinebestände. In einem Vier-Kilometer-Umkreis um den Fundort werde jetzt ein Zaun gezogen. Dieser Umkreis reiche deutlich in den Landkreis Oder-Spree hinein. Betroffen ist offenbar vor allem das Amt Neuzelle. Das nötige Zaunmaterial habe der Kreis bereits vor Monaten angeschafft. Auch der Nachbarkreis Dahme-Spreewald bereitet sich auf einen ASP-Ausbruch vor. Dort wurden vor wenigen Tagen mehrere Kühlzellen in Betrieb genommen, unter anderem in Lieberose, in denen Fallwild gelagert werden kann.

Teltewskaja geht in einer ersten Einschätzung davon aus, dass im Vier-Kilometer-Umkreis keine Hausschweinbestände vorhanden sind. Genau könne dies erst am Donnerstag geklärt werden. Klar sei auch, dass es einen weiteren, umfangreicheren Schutzkreis geben müsse. Details werden morgen früh besprochen. Ihr Ziel ist es, spätestens gegen 8.30 Uhr alle notwendigen Maßnahmen festgelegt zu haben.

Infizierte Schweine sterben fast immer

Bislang gab es in Deutschland noch keinen nachgewiesenen ASP-Fall. In Polen, so die Beigeordnete weiter, mussten bereits acht Schweinebestände mit insgesamt 40.000 Tieren getötet werden. Auf 16.000 Quadratkilometern wird im Nachbarland nach Fallwild gesucht.Die ASP ist für den Menschen ungefährlich, infizierte Schweine sterben fast immer. Als Schutzmaßnahme ist bereits ein mobiler Zaun entlang der Oder-Neiße-Grenze installiert worden. Außerdem sind die Jäger aufgerufen, die Wildschweinbestände zu dezimieren. In Oder-Spree wird in schwer zugänglichen Gebieten deshalb auch mit Fallen gejagt.