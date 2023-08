Wer kennt sich nicht – die Songs der Kelly-Family? Mit „I Can’t Help Myself“ oder „An Angel“ begeisterte die Großfamilie, die als Straßenmusiker in Spanien ihre ersten Auftritte hatte, Millionen von Fans weltweit. Zu dieser musikalischen Familie gehört auch Maria Patricia Kelly, die am Sonnabend (26.8.) im Rahmen des diesjährigen Stadtfestes ihren Auftritt in Eisenhüttenstadt hat.

Auch wenn es die Kelly Family in ihrer ursprünglichen Konstellation nicht mehr gibt, ist Patricia Kelly der Musik treu geblieben. Die heute 53-Jährige hat eigene Soloalben herausgebracht und lebt mit Ehemann und ihren beiden Söhnen in Düsseldorf. MOZ.de hat die Sängerin vorab ein paar Einblicke in ihr Bühnenprogramm und Privatleben gegeben.

Patricia Kelly, Sie waren ja schon einmal in Eisenhüttenstadt, freuen Sie sich wieder herzukommen?

Ich freue mich sehr, wieder nach Eisenhüttenstadt zu kommen. Ich war erstmalig im Friedrich-Wolf-Theater und fand es super schön. Die Menschen dort sind herzlich, unkompliziert und nett. Ich habe gute Erinnerungen, deswegen nehme ich eine längere Fahrt gerne in Kauf. Leider ging es damals alles sehr schnell und ich musste direkt mit der Band weiter. (Anm. der Red.: Vor dem Auftritt im Friedrich-Wolf-Theater im Jahr 2021 war die Kelly Family im Jahr 2002 beim Stadtfest Eisenhüttenstadt aufgetreten.)

Wissen Sie schon, was Sie am Stadtfest in Eisenhüttenstadt singen werden?

Mein Programm ist eine bunte Mischung. Es gibt ein paar alte Kelly-Hits, Balladen und Party-Songs, zu denen geklatscht und getanzt werden kann. Es ist ja ein Open-Air-Konzert und ich möchte mit meinen Liedern gute Stimmung verbreiten. Die Besucher sollen zwei Stunden lang alles vergessen, das Leben feiern und die schöne Zeit genießen.

Werden Sie auch Lieder aus Ihrem aktuellen Album „Unbreakable“ singen?

Ja, ich werde auch Lieder aus meinem neuen Album singen. Ich möchte damit die Herzen der Menschen berühren. Das Leben ist kompliziert genug.

Die Lieder „Doll“ und „No Matter What“ hat mein jüngerer Sohn Iggi sogar mit mir geschrieben. Er ist selbst Songwriter und hat echt viel Talent. Iggi hat sogar schon ein Titellied für die Sendung Bachelorette geschrieben und auch schon für andere Künstler gearbeitet. Aber mit Mama auf der Bühne zu singen, das ist ihm peinlich.

Kommt Ihre Familie mit zu Ihren Auftritten?

Meine Kinder und mein Mann sind oft mit bei meinen Auftritten dabei. Früher sind sie vor allem in der Ferienzeit mitgereist. Meine beiden Söhne sind allerdings mittlerweile schon groß und haben ihr eigenes Leben. Iggi, der Jüngere, ist wie gesagt selbst im Musikgeschäft, der Große studiert BWL und kommt als Wirtschaftswissenschaftler eher nach seinem Papa. Beide sind aber bei meinen Auftritten immer eingeladen.

Wie planen Sie ihre Freizeit im Hinblick auf die anstehenden Auftritte?

Ich plane alles bis zu zwei Jahre im Voraus – zumindest das Grobe. Ich habe nächstes Jahr 20 Konzerte meiner „Unbreakable Tour“ und gebe auch Konzerte im Ausland, beispielsweise in Italien und in den Niederlanden. Auch Urlaub muss ich daher auch im Voraus planen. Ich gehe gerne wandern oder fahre ans Meer. Zeitfenster für spontane Termine habe ich aber immer.

Patricia Kelly, Sie sprechen viele Sprachen. Ist auch mal ein anderssprachiges Album geplant?

Ich spreche Spanisch und Englisch als Muttersprache. Ich bin ja in Spanien aufgewachsen, zu Hause haben wir aber immer Englisch gesprochen. Zudem spreche ich noch Französisch, Italienisch, Deutsch und Niederländisch. Tatsächlich habe ich schon auf anderen Sprachen gesungen, aber Alben habe ich bisher nur auf Englisch herausgebracht. Danke für die Idee, vielleicht werde ich das mal umsetzen.