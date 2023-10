Am frühen Morgen des 3. September 2023 machte die Polizei in der Kleingartenanlage an der Seestraße in Gosen-Neu Zittau einen grausigen Fund: In einem brennenden VW Beetle Cabrio wurden die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden. Zuvor alarmierten Zeugen die Feuerwehr, als sie die Flammen bemerkt hatten.

Die Polizei konnte die Leiche wenig später identifizieren: Bei dem mutmaßlichen Opfer eines Tötungsdeliktes soll es sich demnach um den 21-jährigen Autobesitzer handeln, das teilte Polizeisprecher Roland Kamenz auf Nachfrage der MOZ mit.

31-jähriger Berliner unter Mordverdacht – Haftbefehl erlassen

Eine Sonderkommission der zuständigen Kriminalpolizei hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) die Ermittlungen übernommen. Trotz öffentlicher Zeugenaufrufe konnten zunächst keine entscheidenden Hinweise erlangt werden.