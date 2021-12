Wer das Jahr 2021 im Mühlenbecker Land Revue passieren lässt, denkt unweigerlich an die beiden tödlichen Tragödien auf der B96a.

Doch es gab noch andere Ereignisse und Entscheidungen, die wichtig oder prägend für den Ort waren. Hier sind die wichtigsten Themen:

Nichts mehr zu sehen: In der Nacht zu Montag, 15. März, wurden auf dem S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Täter konnten fliehen. Am Nachmittag war bereits alles aufgeräumt. © Foto: Heike Weißapfel

Unbekannte sprengen am 15. März nachts zwei Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Mönchmühle in die Luft. Sie können entkommen. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Kritik gibt es später am Ersatzautomaten. Er nimmt keine Scheine an. Fahrkarten können nur noch mit EC-Karte oder mit Hartgeld bezahlt werden.

Nach 28 Jahren geht am 30. April Enrico Neumann in den Ruhestand. Der Gemendorfer hat als Fachdienstleiter für Planung und Bauordnung im Rathaus vom Mühlenbecker Land die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich mit betreut. Hier mit Ehefrau Sieglinde. © Foto: Jürgen Liebezeit

Der rbb war mit dem Robur-Bus in Mühlenbeck. Gestritten wurde über das geplante Parkhaus am S-Bahnhof Mönchmühle. Vertreter der Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau wehren, waren zahlreich vor Ort. Hier ist BI-Sprecherin Cordula Bolik im Gespräch mit Moderator Michael Scheibe. © Foto: Jürgen Liebezeit

Eine neue Infotafel erinnert zum 50. Todestag an den Kunstmale Kurt Dittebrand, der bis 1937 die großflächigen Wandmalereien in der Mühlenbecker Kirche schuf. Die Infotafel im Vorraum der Kirche geht zurück auf Prof. Angelika Pleger, hier neben Pfarrer Bernhard Hasse, und den Kirchenältesten Gottfried Schütze.

Dr. Barbara Jockel übergibt zum 1. Oktober den Staffelstab für ihre Praxis in Mühlenbeck an Dr. Sharif Richter. © Foto: Heike Weißapfel

Das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) wird offiziell in den Dienst der Feuerwehr im Mühlenbecker Land gestellt. Stationiert ist das 500.000 Euro teure Fahrzeug in Mühlenbeck.

Eine besondere Ehre erfährt Klaus-Dieter Hinz, Löschzugführer der Feuerwehr in Zühlsdorf, im Oktober. Er wird für sein langjähriges Engagement im Brandschutz mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Am 31. Oktober rast ein SUV in Schildow in eine Fußgängergruppe. Zwei Menschen sterben, darunter der Fahrer, der eine plötzliche Herzschwäche am Steuer erlitten hatte. © Foto: Statusvier.de

Aus immer noch nicht geklärter Ursache gerät ein 71-jähriger Berliner in Schildow von der B96a ab und fährt in eine Fußgängergruppe. Eine 60-jährige Frau, die ihren Enkel im Kinderwagen schiebt, wird getötet. Der Fahrer stirbt später im Krankenhaus. Das Kind wird leicht verletzt.

Mehr als 1000 Unterschriften überreicht die Initiative „Erhalt macht Schule“. Sie wehrt sich gegen den beschlossenen Abriss der alten Schule in Schildow. Dort soll ein neuer Hort gebaut werden.

Was sonst noch wichtig war

Nach fast 44 Jahren geht Erika Lackmann Ende Januar in den Ruhestand. Den Kontakt zur Grundschule Mühlenbeck will die Lehrerin aber weiter halten.

Die Schildower Journalistin und Autorin Petra Wolf ist am 19. März zu Gast im SWR-Nachtcafé von Michael Steinbrecher. Sie spricht über das Leben und das Sterben.

Im April stellt sich die Initiative „Bunte Äcker“ vor. Der Zusammenschluss aus etwa 20 Familien hat 1,6 Hektar Land in Summt gepachtet. Dort soll eine blühende Landschaft entstehen. Langfristig könnte in Summt auch eine solidarische Landwirtschaft aufgebaut werden.

Die Gemeindevertreter von Mühlenbecker Land lehnen am 26. April ein e Änderung der Postleitzahl in Zühlsdorf und eine damit verbundene Änderung von fünf Straßennamen mit deutlicher Mehrheit ab. 18 von 20 Lokalpolitikern sprechen sich dagegen aus.

Am 10. Mai stirbt der Schönfließer Achim Riebe im Alter von 84 Jahren. Er war Gründer des SPD-Ortsvereins Schönfließ.

Mitte Mai stirbt der langjährige Schatzmeister der FDP im Mühlenbecker Land. Günther Denner wurde 68 Jahre alt.

Erneut haben Unbekannte versucht, ins Mühlenbecker Feuerwehrdepot einzudringen. Der Versuch in der Nacht zum 31. Mai scheitert aber.

Die Polizei kontrolliert am 21. Juli nach einem Unfall in der Liebenwalder Straße in Mühlenbeck einen Motorradfahrer . Doch der 25-Jähriger ist nicht in der Lage, ins Röhrchen zu pusten. Er ist total betrunken. Der Mann kommt ins Krankenhaus.

Am 8. September ermächtigt der Kreistag den Landrat mit einstimmigem Votum, alle erforderlichen Schritte zum Erwerb des Grundstücks am Summter Weg in Schönfließ und zur Entwicklung einer Schule der Sekundarstufen I und II zu unternehmen.

Die Glienicker Allgemeinmedizinerin Dr. Ines Thewes eröffnet am 15. September ihre Praxis in der Traubeneichenstraße 62 bis 66 in der Schönfließer Bieselheide. Neben der kompletten hausärztlichen Versorgung für die ganze Familie bietet die Ärztin auch Chirotherapie, Akupunktur und Ernährungsberatung an.

Unbekannte entsorgen Mitte September in einem Waldgebiet an der L211 zwischen Summt und Zühlslake 200 Feuerlöscher und mehrere Asbestplatten.

Der Ortsbeirat von Mühlenbeck kündigt am 7. Oktober an, einen Abwahlantrag gegen Ortsvorsteher Jens Berschneider zu stellen. Pikant an der Sache ist, dass auch Fraktionskollegin Dr. Barbara Jockel die Abwahl unterstützt. Berschneider wird vorgeworfen, nicht im Sinne des Ortsbeirates zu agieren. Am 9. Dezember wird er dann auf einer Sondersitzung abgewählt. Nachfolgerin ist Kerstin Rennspieß (Linke)

Oberhavels ältester Gemeindevertreter, Gerhard Peter (SPD) aus Schildow, feiert am 21. Oktober seinen 90.Geburtstag.

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse eröffnet am 1. November ein Service-Zweigstelle in der Touristeninformation an der Mühlenbecker Hauptstraße. Dort gibt es auch einen Geldautomaten. Das Haus, in dem bisherig die Filiale untergebracht ist, wird abgerissen.