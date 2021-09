Zur Erinnerung: Bei der Bundestagswahl 2017 gingen in Brandenburg über die Erststimmen neun von zehn Direktmandate an die CDU. Einzig die heutige brandenburgische Wissenschaftsministerin Manja Schüle gewann ihren Wahlkreis in Potsdam und Umgebung knapp für die SPD. Wie könnte es dieses Mal laufe...