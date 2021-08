Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt. Es geht um die Zusammensetzung des Bundestages. Er ist gemeinsam mit dem Bundesrat für die Gesetzgebung in Deutschland zuständig. Gleichzeitig entscheidet die Mehrheit im Bundestag auch darüber, wer die nächstebildet und Nachfolger_in von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird.

Jeder Bürger hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der ersten Stimme wird ein Direktkandidat gewählt, der den jeweiligen Wahlkreis im Bundestag vertreten soll. Alle großen Parteien stellen im jeweiligen Wahlkreis einen Kandidaten, es gibt aber auch Unabhängige. Der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht als Vertreter der Wahlkreises direkt in den Bundestag ein.

Die Zweitstimme geht an eine Partei. Sie ist entscheidet für die Verteilung der Sitze im künftigen Bundestag. Wenn eine Partei zehn Prozent der Zweitstimmen holt wird sie in etwa zehn Prozent der Sitze im künftigen Bundestag besetzen (aufgrund der 5-Prozent-Hürde für kleine Parteien stimmt die Rechnung nicht exakt). Wer für die Parteien im Bundestag sitzt, wird über die eingereichten Landeslisten der Parteien ermittelt.

Im, zu dem Teile der Landkreiseundsowie die Landeshauptstadtgehören, hatte zuletzt diedominiert. 2017 war Dr. Manja Schüle (Jahrgang 1976) direkt in den Bundestag eingezogen. Sie war die einzige Abgeordnete der SPD, die bei der Bundestagswahl in einem ostdeutschen Flächenland ein direktes Mandat gewinnen konnte. Seit November 2019 ist sie Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg im Kabinett Woidke.

In diesem Jahr steht der Wahlkreis bundesweit unter besonderer Beobachtung, weil sich hier die Polit-Prominenz verschiedener Parteien ein Rennen liefert.

Für die Sozialdemokraten kandidiert Olaf Scholz (Jahrgang 1958). Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler ist Spitzen- bzw. Kanzlerkandidat der SPD. Der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg lebt jetzt mit seiner Frau Britta Ernst, die Bildungsministerin von Brandenburg ist, in Potsdam.

Bekannteste Gegenkandidatin ist Annalena Baerbock , die als Kanzlerkandidatin der Grünen ins Rennen geht. Die 40-Jährige ist seit 2018 gemeinsam mit Robert Habeck Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Sie will erste grüne Bundeskanzlerin Deutschlands werden.

Die CDU hat Dr. Saskia Ludwig (Jahrgang 1968) nominiert, die sowohl im Bundestag als auch im Landtag als Abgeordnete ihrer Partei vertreten ist. Seit mehr als 20 Jahren ist sie in verschiedenen Funktionen der Landespolitik aktiv.

Mit Linda Teuteberg schickt auch die FDP ein politisches Schwergewicht ins Rennen um den Wahlkreis. Die 40-Jährige ist seit 2017 Mitglied im Bundestag, zuvor war sie bereits Landtagsabgeordnete. Bundesweit bekannt wurde die Chefin der FDP Brandenburg in ihrer Funktion als FDP-Generalsekretärin. Diesen Job musste sie vor einem Jahr nicht ganz freiwillig aufgeben.

Der Autor und Regisseur Tim Krause will für die AfD das Mandat erobern. Der 50-Jährige schreibt Fernsehkrimis und arbeitet in der Bundestagsfraktion für den Abgeordneten René Springer. Er will nach eigener Aussage Scholz und Baerbock viele Stimmen abjagen.