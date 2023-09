Groß, rund, orange – so kennt man den Kürbis. Er kann aber auch in vielen anderen Formen und Farben daherkommen. So gibt es grüne, gelbe, schwarze, gestreifte, gepunktete, runde, ovale oder längliche Kürbisse. Manche passen in eine Hand, für andere muss eine Schubkarre für den Transport herhalten. Die Vielfalt des Kürbisses wird traditionell im frühen Herbst gefeiert. Hier gibt es einen Überblick über Veranstaltungen in Brandenburg rund um die größte Beere der Welt.

Spargel- und Erlebnishof Klaistow

Die größte Kürbisausstellung in Berlin und Brandenburg gibt es auf dem Spargelhof Klaistow. Den Besucher erwarten hier an die 100 000 Kürbisse, die zu übermannshohen fantasievollen Kürbiswesen verarbeitet wurden. Das diesjährige Motto lautet "Im Dschungel der Kürbisse" und so lassen sich u.a. ein riesengroßer Papagei, die Figuren Balu und Mogli und ein überdimensioniertes Cha­mä­le­on bestaunen. Daneben gibt es eine Sortenschau mit 500 verschiedenen Kürbis-Sorten aus aller Welt und einen Kürbismarkt, wo regional angebaute Kürbisse zum Verkauf angeboten werden. Das Hofrestaurant bietet um die Jahreszeit eine spezielle Kürbis-Speisekarte an.

Wann: Vom 2. September bis 5. November 2023, täglich von 9 bis 18 Uhr.

Wo: Spargel- und Erlebnishof Klaistow, Glindower Straße 28, Beelitz (Ortsteil Klaistow).

Eintritt: Erwachsene: 3 Euro, für Kinder bis 12 Jahren kostenfrei.

Karls-Erlebnisdorf Elstal

Eigentlich steht in Karls Erlebnisdörfern nur eine Frucht im Mittelpunkt: die Erdbeere. Doch im Herbst wird hier die Bühne frei gemacht für den Kürbis. Unter dem Titel „Grusel-Oktober“ wird auch gleich das nahende Halloween mitgefeiert. Das Erlebnisdorf verwandelt sich in einen Grusel-Freizeitpark, samt herbstlich-schauriger Deko, Gruselattraktionen und buntem Kürbismarkt. Da der Hof an den Wochenenden oft überlaufen ist, empfiehlt sich ein Besuch unter der Woche

Wann: Vom 22. September 2023 - 05. November 2023. Geöffnet täglich von 8 bis 19 Uhr.

Wo: Karls-Erlebnisdorf Elstal, Döberitzer Heide 1.

Eintritt: Eine Tageskarte kostet 20 Euro.

Irrlandia Mitmachpark

Labyrinthe und Irrgärten spazieren, sondern auch herbstliche Dekoration basteln und Kürbisse schnitzen. Als kulinarisches Highlight werden Speisen aus Kürbissen und Kastanien angeboten. Zum Ende der Saison gibt es im Irrlandia Mitmachpark bei Storkow ein großes Kürbis- und Kastanienfest. An diesem Tag können die Besucher nicht nur durch diespazieren, sondern auch herbstliche Dekoration basteln und Kürbisse schnitzen. Als kulinarisches Highlight werden Speisen aus Kürbissen und Kastanien angeboten.

Wann: 30. September 2023, von 10 bis 18 Uhr.

Wo: IRRLANDIA Mitmachpark, Lebbiner Str. 1, 15859 Storkow.

Eintritt: Zwischen 7 und 12 Euro je nach Alter und Wochentag.

Spargelhof Kremmen

Kürbisausstellung zeigt die ganze Vielfalt der Frucht. Im Hofrestaurant „LandWirt“ lässt sich der Kürbis in zahlreichen Variationen genießen. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. Sie können sich in einem großen Maislabyrinth oder auf dem Abenteuerspielplatz austoben und die vielen Hof-Tiere besuchen. Ein besonderes Highlight sind die unzähligen Kraniche, die sich zu dieser Jahreszeit auf den Feldern rund um den Hof sammeln und deren Rufe die Gäste lauschen können. Ein weiterer Höhepunkt in der Kürbissaison ist Wer eher gemütliche Hofladen-Atmosphäre schätzt, dem sei der Spargelhof Kremmen empfohlen. Auf diesem Hof werden vier Jahreszeiten kulinarisch gewürdigt: Neben der Spargel-, der Heidelbeer,- und der Gänsezeit ist es aktuell die Kürbiszeit, die auf dem Hof mit vielen Attraktionen begangen wird. Tausende Kürbisse in allen Farben zaubern eine wunderbar herbstliche Stimmung. Einezeigt die ganze Vielfalt der Frucht. Im Hofrestaurant „LandWirt“ lässt sich der Kürbis in zahlreichen Variationen genießen. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. Sie können sich in einem großen Maislabyrinth oder auf demaustoben und die vielen Hof-Tiere besuchen. Ein besonderes Highlight sind die unzähligen, die sich zu dieser Jahreszeit auf den Feldern rund um den Hof sammeln und deren Rufe die Gäste lauschen können. Ein weiterer Höhepunkt in derist das alljährliche Kürbisfest in Kremmen . Es findet vom 14. Oktober bis zum 15. Oktober 2023 im Kremmener Scheunenviertel statt.

Wann: Geöffnet täglich von 8 bis 20 Uhr.

Wo: Spargelhof Kremmen, Groß-Ziethener Weg 2, 16766 Kremmen.

Eintritt: Frei.

Rosenhof Flemming

Königin der Blumen. Herbstanfang lädt der Rosenhof Flemming zu einem Kürbisfest. Dann zieren neben den spätblühenden Rosen und Stauden vor allem bunte Zierkürbisse den Hof. Diese und eine große Auswahl an Speisekürbissen können gekauft und probiert werden. Wer es etwas ruhiger mag, für den ist der Rosenhof Flemming in der Uckermark sicher das Richtige. Der Fokus liegt hier ganz klar auf der Über 270 Rosensorten werden zum Kauf oder zum Bewundern angeboten. Neben der Beratung und dem Verkauf bietet das Gelände aber auch blühende Schaugärten und einen Spielplatz für Kinder. Außerdem gibt es jahreszeitlich entsprechende Feste. Zumlädt der Rosenhof Flemming zu einem. Dann zieren neben den spätblühenden Rosen undvor allem bunteden Hof. Diese und eine große Auswahl ankönnen gekauft und probiert werden.

Wann: 30. September und 1. Oktober 2023, 9 bis 18 Uhr.

Wo: Rosenhof Flemming in Karlstein 5, 17337 Uckerland.

Eintritt: frei.

Syringhof Landladen

Familie Syring bewirtschaftet im Beelitzer Ortsteil Zauchwitz einen ökologischen Spargel- und Kürbishof. Wenn Ende Juni der letzte Spargel gestochen ist, dann wachsen auf den Feldern die Kürbisse. Als erster Hof Brandenburgs baut Thomas Syring hier steirische Ölkürbisse an. Aus denen werden später Kürbiskernöl und Feinkostprodukte gewonnen. Zur Kürbissaison werden auf dem Hof Führungen, Verköstigungen oder Schaupressen angeboten. Für Kinder gibt es einen Spielplatz und einen Streichelzoo mit Schweinen und Ziegen.

Wann: Von Juli bis Oktober immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Wo: Trebbiner Straße 69f, 14547 Beelitz (Zauchwitz).

Eintritt: frei.

Hofladen Lienert

Kürbisse nicht einfach nur kaufen, sondern selber ernten, das kann man auf dem Obsthof Lienert in Wustermark. Wer kein eigenes Sammelgefäß dabei hat, kann sich einen Eimer schnappen, zur Tat schreiten und nach erfolgreicher Ernte wiegen und abrechnen lassen. Auf den Plantagen wachsen zudem Kirschen, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pflaumen und Tomaten. Einige dieser Obstsorten können auch noch zur Kürbiszeit geerntet werden. Im Hofladen von Sylvio und Silvia Lienert lässt sich nach der körperlichen Ernte-Herausforderung bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen entspannen. Einen Termin für ein Erntefest gibt es noch nicht, kann aber erfragt werden.

Wann: Öffnungstage auf Anfrage.

Wo: Hofladen Lienert, Neue Chaussee, 14641 Wustermark.

Eintritt: frei.

Gutshof Fredersdorf

Kürbisschnitzen, Outdoorspielen und Kinderschminken geboten. Höhepunkte des Festes sind das Aufstellen des Kürbisbaums sowie das Kürbisschauwiegen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Abschluss gibt es ein Lagerfeuer. Der Heimatverein Fredersdorf-Vogelsdorf lädt bereits zum 12. Mal zu einem großen Familienfest rund um den Kürbis ein. Auf dem historischen Gutshof wird ein buntes Kinderprogramm mit, Outdoorspielen und Kinderschminken geboten. Höhepunkte des Festes sind das Aufstellen des Kürbisbaums sowie das Kürbisschauwiegen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Abschluss gibt es ein Lagerfeuer.

Wann: 21. Oktober 2023, um 15 Uhr.

Wo: Ernst-Thälmann-Straße 30,15370 Fredersdorf-Vogelsdorf.

Eintritt: frei.

Kürbisolli

Fürstenwalde ist ein echter Geheimtipp für Kürbis-Fans. Inhaber Oliver Langheim zaubert aus dem Fruchtgemüse Aufstriche, Chutneys und sogar Likör. Diese können vor Ort oder Bei Kürbisolli dreht sich alles – man ahnt es – um den Kürbis. Der Hofladen inist ein echter Geheimtipp für Kürbis-Fans. Inhaber Oliver Langheim zaubert aus dem Fruchtgemüse Aufstriche, Chutneys und sogar Likör. Diese können vor Ort oder auch im Onlineshop erworben werden . Auf dem Hof werden saisonal Speise- und Zierkürbisse aus eigenem Anbau angeboten. Mit seinem 600-Kilogramm-Riesenkürbis „Atlantic Giant“ hat es der Kürbis-Experte zu einiger Bekanntheit geschafft. Ob es auch in diesem Jahr wieder einen Kürbis-Giganten geben wird, davon können sich die Gäste am besten bei einem Besuch überraschen lassen.

Wann: Wochentags von 16 bis 18 Uhr geöffnet, an den Wochenenden von 13 bis 18.00 Uhr.

Wo: Beerenweg 6 in 15517 Fürstenwalde/Spree.