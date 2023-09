Anfang September in Potsdam. In den Räumen des Forum Natur trifft sich alles, was unter den Landnutzern Rang und Namen hat: Bauern, Fischer, Waldbesitzer, Jäger sind die meisten von ihnen ohnehin, und einige Landtagsabgeordnete. „Der Kampf ums Wasser“ – so lautet das Motto, mit dem sich eine...