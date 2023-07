Einsatzkräfte der Brandenburger Polizei suchen derzeit ein entlaufendes Wildtier in Kleinmachnow. An der Suche nach dem Ausreißer waren in der Nacht auch Hubschrauber der Landes- und Bundespolizei beteiligt. Über die Warnapps NINA, KatWarn und Biwapp, sowie über die sozialen Medien warnt die Polizei davor, das Haus zu verlassen.

Inzwischen bestätigt die Polizei, dass es sich bei dem entlaufenden Tier um eine Raubkatze handelt. Nach jüngsten Angaben geht die Polizei von einer Löwin aus. Woher das Tier stammt, ist jedoch noch vollkommen unklar, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilt. „Niemand vermisst aktuell einen Löwen, weder Zoo noch Tierpark oder Zirkus“, sagte Daniel Keip von der Polizeidirektion West auf Nachfrage.

Twitter-Video zeigt Löwen am Straßenrand bei Kleinmachnow

Ein kurzer Videoclip, der von einem Nutzer auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt eine Löwin, der an einer Waldkante bei Kleinmachnow unterwegs war. Das Video tauchte etwa gegen 2 Uhr in einem Post auf Twitter auf. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei bereits auf der Suche nach dem Wildtier. Ob das Video tatsächlich die gesuchte Raubkatze zeigt, ließ sich am Morgen nicht bestätigen. Polizeisprecher Daniel Keip geht aber davon aus, „dass das Video echt ist“ und kein Fake.

Polizei warnt in Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow

Zunächst hatte die Polizei gegen 1 Uhr Warnmeldungen über die Warnapps NINA und Biwapp herausgegeben. Nun warnt die Behörde auch auf ihrem Twitter-Kanal vor einer akuten Gefahr.

Darin heißt es: „Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufenden Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus“.

Die Polizei hat sich ebenfalls mit Lautsprecherdurchsagen an die Bevölkerung gewandt. Die Bevölkerung sei gebeten, von Spaziergängen in Wäldern abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West.

Auch im angrenzenden Berlin-Zehlendorf hatten Warnapps am Morgen angeschlagen. So wird via KatWarn über eine „Sonderlage“ informiert. In der Warnmeldung, die durch die Berliner Feuerwehr ausgegeben wurde, wird im Bereich der südlichen Landesgrenze vor dem Wildtier gewarnt.

Suche nach Löwen in Kleinmachnow wird weiter fortgesetzt

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Potsdam auf Nachfrage mitteilt, wurde die Raubkatze während der Suchmaßnahmen zwar kurz gesichtet, konnte jedoch bislang nicht eingefangen werden. Zwei Hubschrauber waren an der Suchaktion in der Nacht beteiligt. Im Laufe des Tages wird die Suche nach der Raubkatze fortgesetzt. Tierärzte und Jäger seien ebenfalls an der Suche beteiligt.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.