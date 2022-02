Berlin ist der Filmmarathon in vollem Gange und bei den Vorstellungen kommt Festivalstimmung auf. Doch der Höhepunkt der Berlinale 2022 steht noch bevor. Bei den 72. Internationalen Filmfestspielen werden in dieser Woche die Preise vergeben. Insgesamt 18 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Doch wann findet die Bärenverleihung statt? Und welche Filme könnten einen Preis holen? Alle Infos zur Preisverleihung der Inist der Filmmarathon in vollem Gange und bei den Vorstellungen kommt Festivalstimmung auf. Doch der Höhepunkt dersteht noch bevor. Bei den 72. Internationalen Filmfestspielen werden in dieser Woche dievergeben. Insgesamt 18gehen ins Rennen um den. Doch wann findet diestatt? Und welche Filme könnten einenholen? Alle Infos zurder diesjährigen Berlinale gibt es hier.

Wann und wo findet die Preisverleihung der Berlinale 2022 statt?

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Eröffnet wurde die diesjährige Ausgabe mit François Ozons neuem Film „Peter von Kant“ Die Filmfestspiele laufen bis zum 20. Februar. Doch für welchen Tag ist die Preisverleihung mit den Goldenen und Silbernen Bären sowie weiteren Auszeichnungen geplant? Bis 16. Februar 2022 können angereiste Filmteams ihre Filme bei Premieren vorstellen. Am Mittwochabend, 16.02., werden die Preise im Berlinale Palast am Potsdamer Platz vergeben. Die Preisverleihung findet um 19 Uhr statt. Welche Filme im Rennen um den Goldenen Bären sind, zeigt folgender Artikel:

Die Preisverleihung in der Sektion Generation fand am Mittwoch, 16.02., bereits um 15 Uhr im Haus der Kulturen der Welt statt. Am 15.02., einen Tag vor der Verleihung der Bären, wurde der Goldenen Ehrenbär für das Lebenswerk an Isabelle Huppert verliehen - die französische Schauspielerin konnte allerdings nur virtuell dabei sein, weil sie corona-postiv gestestet worden war.

Bärenverleihung 2022: Diese Preise vergibt die Internationale Jury

Folgende Preise hat die Internationale Jury bei der Berlinale 2022 vergeben:

Goldener Bär für den Besten Film: „Alcarras“ , Regie: Carla Simón. Die überglückliche Regisseurin bedankt sich: „Das ist meine Filmheimat hier – vielleicht sollte ich hier hinziehen“. Carla Simón ist in Alcarras aufgewachsen, ihre Eltern sind Pfirsischbauern, Ich widme diesen Preis den Filmbauern, die jeden Tag das Land bestellen, was in heutigen Zeiten schon eine Art Widerstand ist“

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: „Everything will be okay", Regie: Rithy Panh. Experimenteller Film über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Widmet den Film einer jungen Demonstrantin in Myanmar, die 2021 getötet wurde

