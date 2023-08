Lange war es ruhig geworden um Peter Fox. Der enorme Erfolg seines 2008 erschienenen Albums „Stadtaffe“ und das damit einhergehende Interesse an seiner Person waren dem Rapper dann offenbar zu viel geworden. Mit seiner Kombo Seeed konnte man den gebürtigen Berliner zwar hin und wieder noch auf der Bühne erleben, doch es dauerte fast 15 Jahre, ehe sich der Staub genug gelegt hatte und Fox wieder Solo-Pfade beschritt.

Im November 2022 kehrte Peter Fox nach 13 Jahren dann als Solo-Artist zurück in die Öffentlichkeit. Ohne aufsehenerregenden Rollout, einfach mit guter Musik. Es war das Don’t-Call-It-A Comeback des Jahres: „Zukunft Pink“ war wochenlang auf Platz eins der Charts. Vor allem aber etablierten der Song und die darauffolgenden Singles einen neuen Sound.

„Zukunft Pink“ auf YouTube:

Den Veröffentlichungen der Songs „Zukunft Pink“ und „Vergessen wie“ folgen nun auch endlich wieder Auftritte. Am 11. Juni stellte der 51-Jährige im Waschhaus in Potsdam unter Beweis, dass er, entgegen dem Titel seiner jüngsten Single, noch ganz genau weiß, wie es geht. Nun kommt er für zwei ausverkaufte Konzerte am 22. und 23. August 2023 in die Waldbühne.