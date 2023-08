Reiner Haseloff (CDU) ist Deutschlands dienstältester amtierender Ministerpräsident. Seit 2011 regiert er als Ministerpräsident das Land Sachsen-Anhalt, in welchem seine Familie und Ahnen seit mehreren hundert Jahren ansässig sind.

Er hört AC/DC, isst gerne Schwarzwurzel und ließ sich von der Mondlandung 1969 inspirieren. Reiner Haseloff traf auch schon Baywatch-Star und Sänger David Hasselhoff (Looking for freedom). Wer der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt ist.

Steckbrief von Reiner Haseloff

Name: Reiner Erich Haseloff

Beruf: Diplom-Physiker, Politiker

Geburtstag: 19.02.1954

Geburtsort: Bülzig, Kreis Wittenberg

Wohnort: Lutherstadt Wittenberg

Ehefrau: Gabriele Haseloff

Kinder: zwei Kinder

Partei: CDU

Konfession: römisch-katholisch

Twitter: @reinerhaseloff

Herkunft und Lebenslauf des CDU-Politikers

Reiner Haseloff ist tief in Sachsen-Anhalt verwurzelt. Die Familie seines Vaters ist seit 1423 in Wittenberg nachgewiesen. Seine Mutter, eine Facharbeiterin, war heimatvertrieben aus Schlesien. Sein Vater war Metallflugzeugbauer. Er wuchs mit einem Bruder und einer Schwester auf und machte 1972 das Abitur in Lutherstadt Wittenberg. Nach der Schule absolvierte Haseloff von 1972 bis 73 in Halle (Saale) sowie von 1979 bis 80 in Prora den Grundwehrdienst der NVA (Nationale Volksarmee der DDR).

Er studierte Physik an der TU Dresden und an der HU Berlin und schloss 1978 das Studium als Diplom-Physiker ab. Er habe Physik studiert, da er so fasziniert von der ersten Mondlandung im Jahr 1969 gewesen sei, sagt er auf seiner Webseite. Zunächst arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umweltschutz in Lutherstadt Wittenberg. Im Jahr 1991 promovierte er an der HU Berlin. Von 1992 bis 2002 war er Direktor des Arbeitsamtes Wittenberg.

Bereits 1976 trat Haseloff der Blockpartei CDU der DDR bei. Nach der Wende war er im Landesvorstand der CDU Sachsen-Anhalt sowie stellvertretender Landrat des Landkreises Wittenberg. 2002 wurde er Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit in Sachsen-Anhalt. Von 2004 bis 2012 war Haseloff stellvertretender Landesvorsitzender der CDU und ab Dezember 2008 Mitglied des CDU-Bundesvorstands. 2006 wurde er Minister für Wirtschaft und Arbeit in Sachsen-Anhalt, bis er schließlich im Jahr 2011 zum Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gewählt wurde.

Beatles und Rolling Stones: Familie und Hobbys von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident

Seit 1976 ist Reiner Haseloff mit der Zahnärztin Gabriele Haseloff verheiratet. Seine Frau engagiert sich als Stadträtin in Lutherstadt Wittenberg. Sie haben zwei Söhne und fünf Enkel. In seiner Freizeit hört der CDU-Politiker gerne live Rockmusik, besonders von den Beatles, Rolling Stones, Tom Petty, AC/DC.

Außerdem liest er nach eigener Angabe auf seiner Webseite am liebsten Werke von Goethe und Bücher von Hanns Cibulka. Urlaub mache er gerne mit seiner Familie im Harz und seine Leibspeise sei Schnitzel mit Spargel oder Schwarzwurzel.

Reiner Haseloff trifft Baywatch-Star und Sänger David Hasselhoff

Zu den eher ungewöhnlichen Begegnungen von Reiner Haseloff zählt sicher das Treffen mit Baywatch-Star David Hasselhoff im Jahr 2018 in Magdeburg. Ministerpräsident Haseloff traf den US-Sänger (Looking for freedom) und Schauspieler Hasselhoff im Umfeld eines Konzertes in Magdeburg.

Damals sagte Haseloff dem Deutschlandfunk: „Ich werde ja immer wieder angesprochen, ob mit dieser Namensähnlichkeit etwas Besonderes verbunden ist, das ist es natürlich nicht. Trotzdem gibt es immer wieder Verwechslungen. Immer wieder, wenn ich in Amerika war, hat man mich fälschlicherweise im Hotel mit Hasselhof eingetragen, ich kam nicht ins WLAN rein, bis ich den Namen gewechselt habe. Das sind so Spaßfaktoren.“

Kennengelernt haben sich Haseloff und Hasselhoff aber schon im Jahr 2011 während eines Konzertes von David Hasselhoff in Berlin. „Und dort haben wir wunderbare Stunden erlebt. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Aufgrund der Namensähnlichkeit hat sich das ergeben“, wird Reiner Haseloff zitiert.