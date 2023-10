Große Enttäuschungen bei den Eisernen: Der 1. FC Union Berlin hat am Dienstag in der Champions League gegen Sporting Braga mit 2:3 (2:1) verloren.

Vor über 73 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion kassierten die Gastgeber den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Hier sind die Stimmen der Trainer und Spieler zu der Partie.

Stimmen der Trainer von Union Berlin und Sporting Braga

Artur Jorge (Sporting Braga): „Das war ein toller Sieg, für den wir hart gearbeitet haben. Wir hatten viel Ballbesitz und haben unseren Plan umgesetzt. Wegen unserer Fehler waren wir zunächst im Rückstand. Insgesamt war das aber eine fantastische Leistung. Wir haben gegen einen schwierigen Gegner in einem sehr lauten Gegner unseren ersten Sieg in der Champions League erkämpft.“

Urs Fischer (Union Berlin): „Das ist eine ganz bittere Niederlage. Man fragt sich: Wie viele Schläge kann man einstecken? Jetzt gilt es auch nach diesem Schlag wieder aufzustehen. Die ersten 35 Minuten waren sehr gut, da hatten wir viele Möglichkeiten. Aber nach zwei Standards stand es 2:2. Auch beim dritten Gegentor haben wir es nicht gut verteidigt. Das wird auf diesem Niveau bestraft.“

Reaktionen der Spieler von Union Berlin und Sporting Braga

Danilho Doekhi (Union Berlin): „Es ist eine harte Niederlage für uns. Wir sind gut ins Spiel gestartet und haben zwei schöne Tore erzielt. Später hatten wir genug Chancen, das 3:2 zu erzielen. Stattdessen kam in der letzten Minute das Gegentor. In der Champions League wird es natürlich schwierig, wenn man die ersten beiden Spiele verliert. Wir hätten mehr als null Punkte verdient. Aber nun müssen wir von Spiel zu Spiel gucken und so schnell wie möglich punkten.“

Janik Haberer (Union Berlin): „Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, kriegen dann ein billiges Gegentor. Wir kommen sehr gut aus der Kabine raus und müssen eigentlich nochmal nachlegen. Aber dann kriegen wir wieder einen Sonntagsschuss in den Knick rein. Das macht dann schon was mit einem. Wir haben alles reingeworfen und haben wieder die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Dann machen wir nicht das Tor und kriegen kurz vor Ende wieder einen Schuss aus 25 Metern. Es ist momentan der Wurm drin, das nagt natürlich schon an einem. Es wird nicht einfacher in der Champions League. Trotzdem sollten wir schnellstmöglich den Fokus auf Dortmund am Wochenende legen. Die Spiele in der Champions League sind zwar wunderschön, tun aber auch brutal weh.“

Matheus (Sporting Braga): „Es ist ein Gefühl der Freude. Bei allen. Die Mannschaft hat es verdient, sie hat auf diesen Sieg hingearbeitet und Gott sei Dank haben wir ihn bekommen. Das ist ein Gefühl, das man nicht erklären kann. Aber jetzt müssen wir uns ausruhen und an das nächste Spiel denken. Es ist unser erster Sieg in dieser Gruppe, das müssen wir genießen. In den Play-offs waren wir auch bei Panathinaikos, und es war auch eine unglaubliche Atmosphäre. Alle Spieler mögen es, in einem solchen Umfeld zu spielen. Wir sind mental gut vorbereitet und konzentriert, und heute waren wir sehr glücklich.“

1. FC Union Berlin – die Fußball-Bundesliga

1. FC Union Berlin – der DFB-Pokal

1. Runde, 13. August 2023: FC-Astoria Walldorf – Union Berlin 0:4 (0:3)

2. Runde: VfB Stuttgart – Union Berlin

1. FC Union Berlin – die Champions League

Mittwoch, 20. September 2023: Real Madrid – 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)

1. FC Union Berlin – SC Braga; Dienstag, 3. Oktober 2023,

1. FC Union Berlin – SSC Neapel; Dienstag, 24. Oktober 2023, 21:00 Uhr

SSC Neapel – 1. FC Union Berlin; Mittwoch, 08.11.2023, 18:45 Uhr

SC Braga – 1. FC Union Berlin; Mittwoch, 29. November 2023, 21:00 Uhr

1. FC Union Berlin – Real Madrid; Dienstag, 12. Dezember 2023, 21:00 Uhr

Neuzugänge beim 1. FC Union Berlin

Robin Gosens (29, Inter Mailand)

Kevin Volland (31, AS Monaco)

Lucas Tousart (26, Hertha BSC)

Mikkel Kaufmann (22, FC Kopenhagen)

Benedict Hollerbach (22, SV Wehen Wiesbaden)

Alexander Schwolow (31, Hertha BSC)

Brenden Aaronson (22, Leeds United, Leihe)

David Fofana (20, FC Chelsea, Leihe)

Alex Kral (25, Spartak Moskau, Leihe)

