Solidaritätsbekundungen, Spendenaktionen und Hilfsangebote: „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Menschen dort in unendliches Leid gestoßen. Die humanitäre Lage in der Ukraine verschlimmert sich stündlich“, heißt es vom auswärtigen Amt.

Auch im Landkreis Oberhavel wird auf die Geschehnisse in der Ukraine reagiert. Städte und Kommunen, Vereine und Institutionen sowie private Initiativen organisieren konkrete Hilfe. Ein Überblick.

So koordiniert das Mühlenbecker Land

Oberhavel bereitet sich darauf vor, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Die ersten Geflüchteten sind auch im Mühlenbecker Land bereits angekommen. Die Gemeinde sucht private Unterkünfte und richtet ein Spendenkonto ein. Wer eine private Unterkunft anbieten kann, setze sich bitte mit unserer Ukrainehilfe-Koordinierungsstelle in Verbindung:

● Koordinierungsstelle im Mühlenbecker Land

● Telefon: 0151 1097 1265

Zusätzlich richtete die Gemeinde ein Sonderkonto zur Unterstützung der geflüchteten Familien im Mühlenbecker Land ein. Dieses Spendengeld wird ausschließlich dafür verwendet, den Geflüchteten hier vor Ort zu helfen. Da noch nicht abzusehen ist, welche Hilfe sie wirklich benötigen werden, bittet die Gemeinde auf Sachspenden zu verzichten.

● Spendenkonto Mühlenbecker Land: (Hilfe für geflüchtete Familien, die in unserer Gemeinde untergebracht werden)

● Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe

● IBAN: DE34 1605 0000 3711 0000 44

● BIC: WELADED1PMB

Wensickendorf spendet

Die Familie Bergmann hat alle Wensickendorfer zu Spenden aufgerufen . „Dem schließt sich der Ortsbeirat gerne an“, teilte Ortsvorsteher Heinz Ließke mit. Benötigt werden insbesondere, Schlafsäcke, warme Unterziehwäsche, Arbeitsschuhe, Funkgeräte, Taschenlampen, warme Kleidung speziell für Kinder, Konserven und vieles andere mehr. Die Spenden können am Freitag, 4. März, ab 10 Uhr im Seniorenclub Wensickendorf an der Dorfstraße 56 abgegeben werden. Helfer sind ebenfalls erwünscht. Benötigt werden auch Kisten und Pakete um die Spenden zu verpacken. Bereits am Sonnabend werden die Spenden zur ukrainischen Grenze gebracht.

Fridays for Future demonstriert

Nach einem Aufruf der ukrainischen Fridays for Future-Bewegung kündigt die Oranienburger Ortsgruppe zusammen mit anderen zivilgesellschaftlicher Akteuren in Oranienburg eine Friedenskundgebung am Donnerstag, 3. März, an. Eine Woche nach Beginn des russischen Angriffskriegs will sich die Bewegung damit an die Seite der ukrainischen Aktivisten und jungen Menschen weltweit stellen. Die Kundgebung findet unter den gegebenen Corona-Maßnahmen auf dem Schlossplatz statt und beginnt 17 Uhr.

Zentrale Kontaktdaten für Ukrainehilfe in Hohen Neuendorf

Um Anfragen, Angebote und Hilfegesuche im Zusammenhang mit der Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung effizient zu koordinieren, hat auch die Stadt Hohen Neuendorf eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet. Diese ist zu erreichen unter:

● Telefon: (03303) 528-290

Vorbereitend sucht die Stadt derzeit insbesondere Menschen, die perspektivisch als Sprachmittler zur Verfügung stehen würden (Ukrainisch, Russisch). Interessenten werden gebeten, sich mittels der oben genannten Kontaktdaten an die Stadtverwaltung zu wenden.

„Wir bemühen uns, halbwegs vorbereitet zu sein, auf eine Situation, die wir nicht kennen“, sagte Alexander Tönnies, der Erste Beigeordnete der Stadt. Auch Angebote und Nachfragen nach privaten Unterkünften würden in der Stadt in die entsprechenden Bahnen gelenkt. „Wir erleben eine große Hilfsbereitschaft“, so Tönnies. Sach- und Geldspenden sollten eher nicht in Hohen Neuendorf abgegeben werden. Die Stadt hat auf ihrer Internetseite eine Übersicht mit zentralen Anlaufstellen erstellt, um Doppelstrukturen möglichst zu vermeiden. Diese bietet Helferinnen und Helfern eine erste Übersicht und wird fortlaufend aktualisiert.

Peace-Zeichen aus bunten Blumen

Hennigsdorf sammelt Spenden für Stadt und Krankenhaus

Bürgermeister Thomas Günther (SPD) ruft alle Einwohnenden von Hennigsdorf auf, sich an zwei von der Stadt organisierten beziehungsweise unterstützten Spendenaktionen zu beteiligen. Alles Gespendete wird zentral im Gemeinschaftszentrum Conradsberg gesammelt. Wo was wann abgegeben werden kann.

Hilfsaktion aus Löwenberg

Mit zwei Transportern fahren Anatolii Panasenko und sein Bruder Andrei von Löwenberg aus an die ukrainisch-polnische Grenze. Dort nehmen sie die geflüchtete Familie ihrer ukrainischen Mitarbeiter auf. Weitere Transporte sollen folgen. Unterstützt werden sie von der Gemeinde Löwenberger Land. Die hat spontan eine zentrale Anlaufstelle in Löwenberg geschaffen, um Hilfsangebote aufzunehmen und zu organisieren. Zum Text

Thomas Schenk will von Oranienburg an die Grenze fahren und helfen

Aktion im Grünen-Wahlkreisbüro

Russland-Ukraine-Krieg Wie ein Hausmeister aus Birkenwerder eine Mutter mit drei Kindern rettet Neuendorf, Birkenwerder Die beiden bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Thomas von Gizycki und Heiner Klemp nehmen in ihrem Wahlkreisbüro Sachspenden entgegen. Gebraucht werden aktuell: Gut erhaltene Isomatten, Schlafsäcke, warme Decken, Kissen, Verbandsmaterialien/Erste-Hilfe-Kästen und Hygieneartikel. Außerdem noch mindestens drei Monate haltbare Lebensmittel mit folgender Priorität: Haferflocken, Rosinen, Knäckebrot, Margarine, Reis, Nudeln, Tee, Gebäck, Schokolade.

Die Spenden können zu folgenden Zeiten im Wahlkreisbüro in der Sachsenhausener Str. 1a in Oranienburg abgegeben werden: Freitag, 4. März, Montag, 7. März bis Mittwoch, 9. März: von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag, 10. März von 10 bis 20 Uhr sowie nach Vereinbarung per E-Mail an boettcher@thomasvongizycki.de (Charlott Böttcher) oder telefonisch unter 03301 5717328. Die Sachspenden werden dann gebündelt an die Ukrainehilfe-Lobetal oder einen Berliner Sammelpunkt übergeben, von wo aus sie in die Ukraine transportiert werden.

In Germendorf starten drei Busse mit 30 Tonnen Hilfsgütern

Gebete in Gransee

Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Gransee lädt jeden Donnerstag (ab 3. März) um 17:30 Uhr in der St. Marien-Kirche Gransee zu Friedensgebeten ein.

Die Stadt Zehdenick setzt ein Zeichen für den Frieden

Die Initiative „Zehdenick leben“, die evangelische Kirchengemeinde und die Initiative Innenstadtentwicklung rufen alle Zehdenickerinnen und Zehdenicker auf, ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die stille Kundgebung findet am Donnerstag, 3. März ab 17.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Jede und jeder ist eingeladen, bunte und fantasievolle Plakate, Transparente oder auch nur eine Kerze mitzubringen. Redebeiträge außer einem Wort des neuen Bürgermeisters Lucas Halle (SPD) sind nicht geplant. Zu 18 Uhr ertönt die große Glocke der Stadtkirche und lädt herzlich zum Friedensgebet in der Kirche ein.

Soforthilfe für Geflüchtete – so hilft Oberhavel

Städte und Kommunen bereiten sich auf die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Die Bürgermeister und der amtierende Landrat von Oberhavel stimmten sich ab. Was ist geplant? An wen wenden sich private Anbieter? Der Landkreis Oberhavel schob einen Soforthilfefonds an.

Gigantische Spendenbereitschaft auch in Oberhavel - so kann geholfen werden

Auf dieser speziellen Übersichtsseite werden alle lokalen Ukraine-Hilfsangebote zusammengefasst.

Glockengeläut und Friedensgebete

Der Kirchenkreis Oberes Havelland schließt sich dem von der Landeskirche unterstützten Aufruf der "Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister e.V." an. Pfarrer Peter Krause aus Sachsenhausen, zugleich stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises, ruft alle Gemeinden am Donnerstag, 3. März, ab 12 Uhr zu einem siebenminütigen Glockengeläut auf.

Zugleich wird zu den Friedensgebeten und vielfältigen Aktionen im Kirchenkreis eingeladen, die am Abend und in den kommenden Tagen stattfinden.

Seit 25. Februar gibt es tägliche Friedensgebete in verschiedenen Gemeinden. Schon seit Wochen wurde zu wöchentlichen Andachten eingeladen, wie zum Beispiel in Zehdenick oder Großwoltersdorf.

Die nächsten Termine:

Am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr gibt es ein Friedensgebet in der Ev. Kirche Großwoltersdorf (immer mittwochs und samstags) und in der Ev. Stadtkirche Zehdenick (werktäglich).

Am Donnerstag, 3. März, um 17.30 Uhr wird zum Friedensgebet in die St. Marien Gransee (immer donnerstags) eingeladen.

Eine Friedensmahnwache wird am Samstag, 5. März, um 16 Uhr in Himmelpfort veranstaltet.

Der am Freitag (4. März) stattfindende Weltgebetstag wird sich in besonderer Weise der Situation in der Ukraine widmen und die Menschen dort in die Gebete einschließen, teilt der Öffentlichkeitsbeauftragte des Kirchenkreises, Stefan Determann, mit. Der Weltgebetstag ist eine internationale Basisbewegung von Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen. Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, sind Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche eingeladen, um gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit zu beten und zu handeln.

Am Donnerstag, 3. März, organisiert die Evangelische Kirchengemeinde Bergfelde-Schönfließ eine Sammelaktion für Sachspenden. Die Spenden werden von 14 bis 18 Uhr in der Bergfelder Kirche angenommen.