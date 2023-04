Doreen Vogler ist die neue Baumblütenkönigin 2023. Sie konnte sich gegen 6 Mitbewerberinnen durchsetzen und wurde schließlich von der Fachjury zur Blütenkönigin gekürt.

Die gelernte Rechtsanwalts-Fachangestellte arbeitet im Justizministerium in Potsdam und nimmt in ihrer Freizeit an Wettkämpfen und Turnieren im Bogenschießen teil. Seit August 2022 ist die Baumblütenkönigin 2023 Mitglied im Werderaner Bogenschützen e.V., laut wirsindwerder.de . Sie sei ein Familienmensch und habe einen Kater und eine Hündin zu Hause. Am liebsten trinkt die Baumblütenkönigin 2023 süße Weine, „zum Beispiel Erdbeere, Knupperkirsche, Holunder, Schwarze Johannisbeere oder Birne“.