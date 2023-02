Wahlberechtigte, die sich die Briefwahlunterlagen an eine Anschrift außerhalb Berlins senden lassen, gilt es bei der Antragstellung die Laufzeiten der Post berücksichtigen. Denn die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis zum Sonntag, den 12. Februar 2023, 18.00 Uhr, beim zuständigen Bezirkswahlamt eingegangen sein.

Zur Beantragung eines Wahlscheins gibt es diese Möglichkeiten:

Wer per Brief wählen will, der muss die postalische Beantragung der Unterlagen bei der Stadt Berlin selbst zahlen. Der Wähler muss das Porto in Höhe von 85 Cent selbst aufbringen. Das ist laut Berliner Zeitung nicht in allen Bundesländern so. Per E-Mail, elektronischem Antrag oder per Fax bleibt der Antrag allerdings kostenfrei.