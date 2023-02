Prognosen? Wann liegen die ersten Hochrechnungen vor? Zu welcher Uhrzeit ist mit einem vorläufigen Ergebnis zu rechnen? Hier gibt es alle Infos zur Abgeordnetenhauswahl 2023 in Berlin. Durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin vom 16. November 2022 war klar, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 wiederholt werden muss. Abermals sind dieses Jahr knapp 2,5 Millionen Berliner aufgerufen, am Sonntag, den 12.02.2023, den Gang an die Wahlurnen anzutreten. Ab wann gibt es? Wann liegen die erstenvor? Zu welcher Uhrzeit ist mit einemzu rechnen? Hier gibt es alle Infos zur Abgeordnetenhauswahl 2023 in Berlin.

Prognose zur Wahl in Berlin 2023

Die 2257 Wahllokale in Berlin werden am 12.2.2023 bis 18 Uhr geöffnet sein. Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale wird dann mit der Auszählung der Stimmen begonnen. Das ist dann der Zeitpunkt für die die sogenannte 18-Uhr-Prognose. Diese beruht auf den Ergebnissen der Befragung von Wählerinnen und Wählern nach dem Verlassen des Wahllokals. Die Wahllokale werden dabei entweder per Zufall oder mit dem Ziel einer möglichst genauen Repräsentation der Wählerschaft ausgewählt. Sobald die 18-Uhr-Prognose vorliegt, werden wir sie hier veröffentlichen.

Wahl in Berlin 2023: Hochrechnungen im Überblick

Im Verlauf des Wahlabends werden dann Hochrechnungen veröffentlicht. Diese beruhen auf den amtlichen Auszählungen in zufällig ausgewählten Stimmbezirken. In Berlin wird ab 18 Uhr ausgezählt. Laut Landeswahlleiter wird in folgender Reihenfolge ausgezählt:

1. Abgeordnetenhauswahl Zweitstimme

2. Abgeordnetenhauswahl Erststimme

3. BVV-Wahl

Nach jedem abgeschlossenen Zählvorgang melden die Wahlvorstände die Ergebnisse an die zwölf Bezirkswahlämter. Dort werden die Ergebnisse zentral erfasst, vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg aufbereitet und ab einem Auszählungsstand von rund 10 Prozent fortlaufend veröffentlicht.

Voraussichtlich zu folgenden Zeiten ist laut Wahlleiter mit einem Auszählungsstand von 10 Prozent und einer ersten Veröffentlichung von Ergebnissen zu rechnen:

ab ca. 19:30 Uhr: Abgeordnetenhauswahl Zweitstimme

ab ca. 20:00 Uhr: Abgeordnetenhauswahl Erststimmen

ab ca. 20:30 Uhr: BVV-Wahl

Die Ergebnisse der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2023

Im Anschluss an die Hochrechnungen folgen im Laufe des Abends die Ergebnisse nach der finalen Auszählung aller Stimmen.

Mit einem vorläufigen Ergebnis zu den Wahlen 2023 in Berlin wird gegen 1.30 Uhr gerechnet.

So hoch war die Wahlbeteiligung im Jahr 2021

Bei der Wahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 55,5 %.

Die Spitzenkandidaten der Parteien

Berlin-Wahl: Umfragen und Ergebnisse