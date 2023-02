In Berlin wird die Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden. Am Mittwoch, den 16. November 2022, hat das Verwaltungsgericht in Berlin final darüber entschieden.

Auch bei der Bundestagswahl gab es viele Pannen. Der Bundestag hatte hier die Wiederholung angeordnet. Allerdings steht aufgrund von Verfassungsklagen noch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus, wann und gegebenenfalls auch in welchem Umfang die Wahl in Berlin wiederholt werden muss. Nicht überall hatte es aber Wahlpannen gegeben. Die Wiederholung der Wahl soll also womöglich nur in einzelnen Bezirken stattfinden.

Wahlwiederholung in Berlin: 17 Prozent der Wahllokale waren betroffen

Die Bundestagswahl in Berlin soll in 431 der 2.300 Wahlkreise wiederholt werden. Das entspricht rund 17 Prozent der Wahllokale in Berlin. Die Abgeordnetenhauswahl soll allerdings komplett wiederholt werden. Alle Berliner und Berlinerinnen werden also zur Abstimmung über das Landesparlament aufgerufen. Auch die Bezirksversammlungen sollen gänzlich wiedergewählt werden.

In welchen Wahllokalen wird in Berlin die Bundestagswahl neu gewählt?

Folgende Bezirke waren von den Wahlpannen in Berlin betroffen:

Reinickendorf : 48 Urnenwahlkreise und 36 Briefwahlkreise wählen neu

: 48 Urnenwahlkreise und 36 Briefwahlkreise wählen neu Pankow : 175 Urnenwahlkreise und 81 Briefwahlkreise wählen neu

: 175 Urnenwahlkreise und 81 Briefwahlkreise wählen neu Mitte : 33 Urnenwahlkreise und 14 Briefwahlkreise wählen neu

: 33 Urnenwahlkreise und 14 Briefwahlkreise wählen neu Charlottenburg-Wilmersdorf : 77 Urnenwahlkreise und 58 Briefwahlkreise wählen neu

: 77 Urnenwahlkreise und 58 Briefwahlkreise wählen neu Steglitz-Zehlendorf : 15 Urnenwahlkreise und 15 Briefwahlkreise wählen neu

: 15 Urnenwahlkreise und 15 Briefwahlkreise wählen neu Friedrichshain-Kreuzberg : 33 Urnenwahlkreise und 32 Briefwahlkreise wählen neu

: 33 Urnenwahlkreise und 32 Briefwahlkreise wählen neu Spandau : 3 Urnenwahlkreise und 9 Briefwahlkreise wählen neu

: 3 Urnenwahlkreise und 9 Briefwahlkreise wählen neu Tempelhof-Schöneberg: 12 Urnenwahlkreise und 6 Briefwahlkreise wählen neu

12 Urnenwahlkreise und 6 Briefwahlkreise wählen neu Neukölln : 16 Urnenwahlkreise und 10 Briefwahlkreise wählen neu

: 16 Urnenwahlkreise und 10 Briefwahlkreise wählen neu Treptow-Köpenick: 4 Urnenwahlkreise und 2 Briefwahlkreise wählen neu

4 Urnenwahlkreise und 2 Briefwahlkreise wählen neu Marzahn-Hellersdor f: 9 Urnenwahlkreise und 5 Briefwahlkreise wählen neu

f: 9 Urnenwahlkreise und 5 Briefwahlkreise wählen neu Lichtenberg: 6 Urnenwahlkreise und 3 Briefwahlkreise wählen neu

Nicht alle Wahlkreise oder Wahllokale waren von den Pannen betroffen. Es wird also nicht in all diesen Wahllokalen zu einer Wahlwiederholung kommen. Die gesamte Liste aller Wahllokale bei den Wahlen in Berlin 2021 kann hier eingesehen werden.

Die Spitzenkandidaten für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Überblick

Berlin-Wahl: Umfragen und Ergebnisse

Alle aktuellen Umfragen sowie Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin gibt es am Sonntag in einem Extra-Artikel. Neben der Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses ist außerdem noch offen, wann und gegebenenfalls auch in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird. Diese Wahlkreise sind betroffen

Briefwahl ist noch möglich