Schon länger ist klar: Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss wiederholt werden. Am 12. Februar 2023 ist es so weit . Für CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner geht es bei dieser Wahl um viel, er könnte seit 21 Jahren der erste regierende Bürgermeister der CDU werden.

Alter, Ausbildung und Beruf

Name : Kai Wegner

: Kai Wegner Alter : 50 Jahre

: 50 Jahre Geburtstag : 15. September 1972 in West-Berlin

: 15. September 1972 in West-Berlin Beruf : Politiker

: Politiker Ausbildung : Versicherungskaufmann

: Versicherungskaufmann Partei : CDU

: CDU Ehepartner : geschieden

: geschieden Kinder : drei Kinder

: drei Kinder Instagram: kaiwegner.cdu

Kai Wegner privat: Ausbildung und Familie

Kai Wegner wurde in Berlin-Spandau geboren und besuchte die Hans-Carossa-Oberschule in Berlin-Hakenfelde (heute: Berlin-Kladow). Seine Mutter war Einzelhandelskauffrau, sein Vater Bauarbeiter. Er leistete von 1993 bis 1994 seinen Wehrdienst ab und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, die er 1997 beendete.

Bis 1999 arbeitete er im Vertrieb eines Versicherungsunternehmens, dann wurde er Projektleiter in der Öffentlichkeitsarbeit eines mittelständischen Bauunternehmens, bei dem er von 2001 bis 2002 der Geschäftsleitung angehörte. 2002 bis 2012 war er als Unternehmensberater in Berlin selbständig tätig und von 2017 bis 2020 ehrenamtlicher Präsident des DLRG-Landesverbandes Berlin.

Kai Wegner ist evangelisch, geschieden und hat drei Kinder.

Kai Wegner: Seine politische Karriere

Kai Wegner trat 1989 in die Junge Union (JU) ein. 2000 bis Mai 2003 war er Landesvorsitzender der JU Berlin. Im April 2005 wurde er zum Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Spandau gewählt.

Am 18. Mai 2019 wurde er, als Nachfolger von Monika Grütters, zum Berliner Landesvorsitzenden der CDU gewählt. Im Oktober 2020 gab Wegner seine Absicht bekannt, bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin zu kandidieren und wurde im Juni 2021offiziell als Spitzenkandidat aufgestellt und im Amt des Landesvorsitzenden bestätigt. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz erklärte im Oktober 2022, dass Kai Wegner bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus 2023 erneut als Spitzenkandidat antreten wird.

Von 2005 bis 2021 war Wegner außerdem Mitglied des Deutschen Bundestages.

Wahlwiederholung in Berlin: CDU in Umfragen bislang vorne

Die Pannenwahl in Berlin wird wiederholt, das Abgeordnetenhaus wird neu gewählt. Laut Verfassungsgerichtshof waren die Mängel und Pannen bei der Wahl im September so gravierend, dass am 12. Februar 2023 in allen rund 2300 Berliner Abstimmungsbezirken erneut über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses abgestimmt werden soll.

Wiederholung. Das bedeutet, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten von einst wieder antreten können. Kai Wegner wird für die CDU ins Rennen gehen. Die Berliner CDU erfährt so viel Zuspruch wie seit Jahren nicht, in Umfragen liegt sie aktuell vor der SPD mit Grünen mit Es handelt sich nicht um eine Neuwahl, sondern eine. Das bedeutet, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten von einst wieder antreten können. Kai Wegner wird für die CDU ins Rennen gehen. Die Berliner CDU erfährt so viel Zuspruch wie seit Jahren nicht, in Umfragen liegt sie aktuell vor der SPD mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey und denmit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch . Laut aktuellen Umfragen wird Wegner aber eine Koalition brauchen.

Das Rote Rathaus, Sitz der Regierenden Bürgermeisterin sowie des Senats von Berlin, davor das Schild der U-Bahn-Haltestelle. Die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird nach der pannenreichen Berlin-Wahl von 2021 am 12. Februar 2023 stattfinden.

© Foto: Philipp Znidar/dpa

Berlin-Wahl: Umfragen und Ergebnisse

Alle aktuellen Umfragen sowie Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Neben der Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses ist außerdem noch offen, wann und gegebenenfalls auch in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird. Diese Wahlkreise sind betroffen

Briefwahl ist noch möglich