Am 12. Februar 2023 wird in Berlin wieder gewählt , die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht an. Dem Verfassungsgerichtshof waren die Mängel und Pannen bei der Wahl im September zu gravierend, deshalb werden die Berliner abermals zu den Wahlurnen gerufen. Doch wen schicken die großen Parteien für sich ins Rennen?

Der Spitzenkandidat der CDU: Kai Wegner

Die CDU schickt für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus Kai Wegner als ihren Spitzenkandidaten ins Rennen. Wegner ist seit November 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, dort Fraktionsvorsitzender der CDU Berlin und zugleich Oppositionsführer. Zuvor war er ab 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er ist zudem seit Mai 2019 Landesvorsitzender der CDU Berlin. Wegner und die CDU liegen in den aktuellen Umfragen momentan vor der Konkurrenz.

27.01.2023, Berlin: Kai Wegner, Spitzenkandidat der CDU Berlin, spricht bei einem Wahlkampf-Bürgertreffen im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt im Bezirk Neukölln.

© Foto: Monika Skolimowska/dpa

Die SPD und die amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey

Als derzeit regierende Bürgermeisterin von Berlin möchte SPD-Politikerin Franziska Giffey ihr Amt natürlich verteidigen. Eigentlich war die Frankfurterin (Oder) bereits in der Bundespolitik angekommen, kehrte jedoch in die Lokalpolitik zurück, nachdem sie als Bundesfamilienministerin über eine Plagiatsaffäre gestolpert war. Zusammen mit der SPD möchte Giffey in Berlin nun das Amt des Bürgermeisters verteidigen. Derzeit regiert die SPD in Berlin in einer Dreierkoalition mit Grünen und Linkspartei. Jüngsten Umfragen zufolge liegen Giffeys Sozialdemokraten bei der Wahl allerdings hinter der CDU. „Wenn die Leute wollen, dass Franziska Giffey mit 20 Jahren Erfahrung im Bezirk, im Bund, im Land, diesen Job macht, dann müssen sie SPD wählen, das ist erstmal die erste Botschaft“, sagte Giffey in der Fernsehsendung „Ihr Plan für Berlin?“ des Rundfunks Berlin-Brandenburg.

18.01.2022, Berlin: Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, nimmt an der Pressekonferenz nach der Sitzung des Berliner Senats im Roten Rathaus teil.

© Foto: Fabian Sommer/dpa

Die Grünen: Die Senatorin Bettina Jarasch

Für die Grünen geht Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin ins Rennen. Von der Redakteurin zur stellvertretenden Bürgermeisterin der Hauptstadt - Jarasch, die seit 21. Dezember 2021 in der Landesregierung ist, hat schon viel erlebt. Jetzt kommt noch etwas hinzu: die Wahlwiederholung. Jarasch hofft auf ein noch größeren Erfolg als bei der letzten Stimmabgabe. Und sicherlich würde sie gerne mit Koalitionspartnerin Franziska Giffey die Posten tauschen - in aktuellen Umfragen liegen die Grünen und SPD Kopf-an-Kopf hinter der CDU.

21.01.2023, Berlin: Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen), Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, spricht bei der Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei im Estrel-Hotel zu den Delegierten.

© Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der Spitzenkandidat der FDP: Sebastian Czaja

Der Spitzenkandidat der FDP Sebastian Czaja möchte seine Partei aus dem Tief holen, schließlich haben die Liberalen in den vergangenen Landtagswahlen regelmäßig enttäuschend abgeschnitten. Czaja ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Von September 2015 bis Februar 2020 war er Generalsekretär der Berliner FDP. Seit November 2020 ist er einer der drei stellvertretenden Landesvorsitzenden. Aktuelle Umfragen deuten allerdings an, dass es für Czaja schwer werden könnte: Der Sprung über die 5-Prozent-Hürde scheint in Gefahr.

06.02.2023, Berlin: Sebastian Czaja (FDP), Spitzenkandidat zur Berliner Abgeordnetenhauswahl, nimmt an einer Pressekonferenz nach der Gremiensitzungen der FDP im Hans-Dietrich-Genscher-Haus teil.

© Foto: Fabian Sommer/dpa

Klaus Lederer für die Linke

Die Linke schickt bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus Klaus Lederer ins Rennen. Von 2003 bis 2017 war Lederer Mitglied der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, dem Parlament des Bundeslandes Berlin und dort rechtspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Seit Dezember 2016 ist er Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa in Berlin.

13.01.2023, Berlin: Klaus Lederer (Die Linke), Senator für Kultur und Europa und Spitzenkandidat, spricht im Festsaal Kreuzberg beim Kleinen Parteitag der Partei Die Linke in Berlin mit Sofortprogramm zur Berlin-Wahl 2023.

© Foto: Annette Riedl/dpa

Die AfD mit Kristin Brinker

Kristin Brinker ist seit 2016 Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und seit 2021 ist sie Landesvorsitzende der Berliner AfD. Für die Abgeordnetenhauswahl 2021 wurde sie zur Spitzenkandidatin gewählt und ist seit September 2021 Fraktionsvorsitzende.

24.11.2022, Berlin: Kristin Brinker, Landesvorsitzende der AfD und Spitzenkandidatin der Partei Alternative für Deutschland für die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, spricht bei der Präsentation der Wahlkampagne bei einer Pressekonferenz in der Landesgeschäftsstelle.

© Foto: Carsten Koall/dpa

Berlin-Wahl: Umfragen und Ergebnisse

Alle aktuellen Umfragen sowie Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Neben der Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses ist außerdem noch offen, wann und gegebenenfalls auch in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird. Diese Wahlkreise sind betroffen

Briefwahl ist noch möglich