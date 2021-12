Trotz rückläufiger Tendenz bleiben die Corona-Zahlen Brandenburgs auf hohem Niveau. Unter den Bundesländern hat Brandenburg weiterhin die vierthöchsten Zahlen nach Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Die rot-schwarz-grüne Koalition im Brandenburger Landtag hält es für notwendig, wegen der Auswirkungen der vierten Corona-Welle eine „epidemische Notlage“ zu erklären. Doch welche Auswirkungen hat das? Und welche neuen Corona-Regeln sind für Brandenburg aktuell geplant?

Aktuelle Corona-Lage in Brandenburg

„Die aktuelle Infektionslage erfordert entschiedenes Handeln“, erklärten die Fraktionschefs Daniel Keller (SPD), Jan Redmann (CDU) und sowie Petra Budke und Benjamin Raschke (beide Grüne) am Montag. „Die Auslastung der Intensivstationen ist nach wie vor alarmierend. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir uns in einer Notlage befinden“, argumentierten sie. Einen Überblick zur aktuellen Entwicklung in Brandenburg sowie in Berlin und Sachsen gibt es im Liveblog:

Epidemische Notlage soll auf den Weg gebracht werden in Brandenburg

Die Lage in Brandenburg ist also nach wie vor kritisch: „Die Koalitionsfraktionen sehen es deshalb als notwendig an, die epidemische Notlage festzustellen. Dies werden wir in den zuständigen Gremien des Landtags auf den Weg bringen.“ Sollte der Landtag diesen Schritt gehen, wäre nach Einschätzung der Koalition sichergestellt, dass die jüngst wegen der Corona-Lage beschlossenen Beschränkungen weiter gelten und gegebenenfalls verschärft werden können. Ob der Landtag noch diese Woche zu einer Sondersitzung zusammentritt, um die „epidemische Notlage“ festzustellen, sei noch Gegenstand von Beratungen, hieß es.

Neue Corona-Regeln für Brandenburg erwartet

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger müssen spätestens Mitte Dezember mit schärferen Corona-Beschränkungen rechnen. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern will das Brandenburger Kabinett über Änderungen an der Corona-Verordnung beraten, die noch bis zum 15. Dezember gilt. Das heißt die Aktualisierung der Verordnung muss spätestens zum 16. Dezember in Kraft treten. Dabei sollen auch notwendige Gesetzesänderungen auf Bundesebene berücksichtigt werden.

Corona-Regeln Brandenburg: Das soll für Kontakte, Feiern & Veranstaltungen gelten

Das wird sich in Brandenburg voraussichtlich ändern: