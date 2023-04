Der 5000 Quadratmeter große Garten mit 200 Kirschbäumen war vor zehn Jahren als Kleinanzeige ausgeschrieben, erzählt Inge Iwanowitsch. Mit ihrem Mann Stefan betreibt sie den Kirschgarten in Werder.

„Wir waren Laubenpieper in Berlin und sind ursprünglich nach Werder gezogen, um einen größeren Garten zu haben“, erklärt sie. Die alten Obstbäume stehen malerisch verstreut auf der Wiese, statt in Reih und Glied, wie es auf größeren Plantagen oft der Fall ist. Eine kleine Laube ist die einzige Möglichkeit, sich bei Regen zurückzuziehen.

„Ich habe mich damals auf den ersten Blick in den Garten verliebt – und erstaunlicherweise war auch mein Mann gleich einverstanden, ihn zu kaufen“, sagt sie. Man braucht ein gemeinsames Projekt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, findet sie.

„Die Nachbarn haben uns damals erzählt, dass hier einmal im Jahr das Baumblütenfest gefeiert wird und man dabei Kaffee, Kuchen und Obstwein anbietet.“ Ihr Mann stamme aus der Pfalz und habe dort den Verwandten und Freunden immer im Weinbau geholfen. „Dann können wir den Obstwein auch gleich selbst machen – ich weiß, wie das geht“, habe er gesagt. So sei der Kirschgarten Werder entstanden und Stück für Stück langsam gewachsen, erklärt die Inhaberin. Jedes Jahr investiert das Paar nur so viel, wie sie im Vorjahr mit der Plantage erwirtschaften konnten.

Unter den Kunden gebe es immer mehr Liebhaber dieses Obstweintyps, der bisher in Werder nur wenig vertreten war. Verkauft wird der Wein entweder direkt aus der Kruke oder abgefüllt in Flaschen.

Inge Iwanowitsch hat im Ökodorf Sieben Linden in Beetzendorf die gärtnerische Prinzipien der Permakultur kennengelernt. „Es geht um das Wirtschaften in biologischen Kreisläufen, bei dem alles auf der Fläche bleiben soll, was dort ist.“ Daher war ihr Ziel von Anfang an, so viel biologischen Weinanbau wie möglich zu machen. Auf dem Hof werden außerdem regionale Produkte, auch von Bauern aus der Nachbarschaft , angeboten.