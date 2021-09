In Deutschland findet am 26.09.2021 die Bundestagswahl statt

Hier sind Umfragen, Hochrechnungen, Prognosen und Ergebnisse bei der Bundestagswahl für MV im Überblick.

ecklenburg-Vorpommern bei der Nach vier Jahren können sich die Wahlberechtigten in Mbei der Bundestagswahl 2021 für ihre Vertreter im Deutschen Bundestag entscheiden.

Wer auch am Wahl-Tag noch unentschieden ist, kann den Wahl-O-Mat noch ausprobieren.



Prognose zur Bundestagswahl: Aktuelle Hochrechnung der Ergebnisse für SPD, CDU, Grüne & Co.

Update, 26.09.21, 18 Uhr

SPD: 26

CDU: 24

Grüne: 14,5

FDP: 12

Linke: 5

AfD: 10

Sonstige: 8,5



Wahl 2021: Wahlkreise in MV

In MV gibt es sechs Wahlkreise, die die Nummern 012 bis 017 tragen. Die Wahlkreise sind folgendermaßen eingeteilt:

012: Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I

013: Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I

014: Rostock - Landkreis Rostock II

015: Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I

016: Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald II

017: Mecklneburgische Seenplatte II - Landkreis Rostock III

Bundestagswahl in MV: So hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt

Das vorläufige, amtliche Endergebnis der Bundestagswahl am 26.09.2021 wird erst am Abend vorliegen. Im Laufe des Abends werden wir an dieser Stelle Umfragen, Prognosen und Hochrechnungen veröffentlichen. Und dann natürlich, so bald es vorilegt, wie die Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt haben:

Direktkandidaten in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Politiker ziehen in den Bundestag

Gleiches gilt für die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten. Sobald die Ergebnisse vorliegen, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle. Diese Politikerinnen und Politiker haben die Wählerinnen und Wähler aus Mecklenburg-Vorpommern in den Bundestag geschickt:

Umfragen in MV: Was sagen die Prognosen vor der Wahl?

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Meinungsforscher einen klaren Sieg der SPD vorausgesagt. Einer Umfrage des Forschungsinstituts Insa im Auftrag des Nordkurier zufolge würden 38 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl an die SPD gehen. Demnach würde die AfD 19 Prozent bekommen, die CDU käme auf Platz drei mit 14 Prozent.

Die Insa-Umfrage sagte den Linken einen Stimmenanteil von 11 Prozent voraus, den Grünen neun Prozent und der FDP sechs Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern wählt: Wie hoch ist die Wahlbeteiligung?

Vor vier Jahren war die letzte Bundestagswahl. Damals haben 70,9 Prozent der Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern Stimmen abgegeben. Damals stieg die Wahlbeteiligung um gut fünf Prozent gegenüber 2013.

Bundestagswahl 2021: Wie hat MV vor vier Jahren gewählt?

2017 zogen 16 Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern in den Deutschen Bundestag. Den höchsten Anteil der Stimmen erhielt die CDU (33,1 Prozent), gefolgt von der AfD (18,6 Prozent). An dritter Stelle kam die Linke mit 17,8 Prozent, dicht gefolgt von der SPD mit 15,1 Prozent der Zweitstimmen. Die FDP erzielte in MV 6,2 Prozent der Stimmen, Schlusslicht waren die Grünen mit 4,3 Prozent.

Ostdeutschland im Überblick: Wie wählt der Osten?

In den vergangenen Jahren hat der Osten der Republik häufig ganz anders abgestimmt, als Westdeutschland. Wie ist es dieses Jahr? Einen Überblick über den Wahlausgang in den ostdeutschen Ländern gibt es hier, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Bundestagswahl Ostdeutschland: Wahl in den neuen Bundesländern

Eine Übersicht über die Wahlergebnisse in den einzelnen ostdeutschen Bundesländern gibt es hier:

