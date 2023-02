Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag liegt die CDU nach einer neuen Umfrage weiter deutlich vor SPD und Grünen. Hier gibt es den Überblick über die letzten Umfragen zur Berlin-Wahl: Am Sonntag, 12.02.2023, wird die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt. Die Berliner werden zum zweiten Mal zum Gang an die Wahlurne gebeten. Kurz vor derin Berlin an diesem Sonntag liegt die CDU nach einer neuenweiter deutlich vor SPD und Grünen. Hier gibt es den Überblick über die letzten Umfragen zur Berlin-Wahl:

Die Spitzenkandidaten im Überblick

Politbarometer des ZDF vom 09.02.2023 sieht CDU klar vorne

Wenige Tage vor der Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses sieht das ZDF-"Politbarometer" die CDU in Führung. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage kommen die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner auf 25 Prozent. Die SPD mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey kommt demnach auf 21 Prozent, die Grünen mit Vize-Regierungschefin Bettina Jarasch auf 17 Prozent.

CDU : 25 %

: 25 % SPD : 21 %

: 21 % Die Grünen : 17 %

: 17 % Die Linke : 11 %

: 11 % AfD : 10 %

: 10 % FDP: 6 %

Insta-Umfrage vom 09.02.2023: CDU liegt in Berlin klar vorne

Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin liegt die CDU einer neuen Umfrage zufolge weiter deutlich vor SPD und Grünen. In der am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung kommen die Christdemokraten auf 25 Prozent. Es folgen die SPD mit 19 Prozent und die Grünen mit 18 Prozent. Die Linke kommt in der Umfrage auf 12 Prozent, die AfD auf 10 Prozent. Die FDP liegt bei 6 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf 10 Prozent.

Rechnerisch möglich wären demnach verschiedene Dreierbündnisse unter Führung der CDU. Aber auch die derzeitige rot-grün-rote Koalition hätte weiterhin eine Mehrheit der Sitze im Abgeordnetenhaus. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch die jüngsten Wahlumfragen anderer Institute.

Umfragen sind keine Prognosen

Wichtig zu wissen ist, dass Wahlumfragen generell mit Unsicherheiten behaftet. Nach dpa-Angaben erschweren unter anderem nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung ihrer erhobenen Daten.

Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind nicht als Prognosen für den Wahlausgang aufzufassen. Bei diesen Werten sind außerdem die statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen - dies gilt insbesondere auch für Parteien, die an der Fünf-Prozent-Grenze zu scheitern drohen oder knapp darüber liegen.

Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl 2021

Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021, die gleichzeitig mit der Bundestagswahl stattgefunden hatte, war die SPD auf 21,4 Prozent gekommen, die CDU auf 18 Prozent, die Grünen auf 18,9 Prozent, die Linke auf 14,1 Prozent, die AfD auf 8 Prozent, die FDP auf 7,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 12,5 Prozent.

SPD: 21,4 %

21,4 % CDU : 18 %

: 18 % Die Grünen : 18,9 %

: 18,9 % Die Linke : 14,1 %

: 14,1 % AfD : 8 %

: 8 % FDP: 7,1 %

Berlin-Wahl: Ergebnisse

Neben der Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses ist zudem noch offen, wann und gegebenenfalls auch in welchem Umfang die Bundestagswahl in Berlin wiederholt wird. Diese Wahlkreise sind betroffen.

Briefwahl ist noch möglich