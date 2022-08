Auf dieser interaktiven Karte zeigen wir Ihnen, wie stark die Regionen vom Fischsterben in der Oder und dessen Ursachen betroffen sind:

+++20:06 Frankfurt (Oder) verbietet Baden, Tränken und Angeln im Fluss

Bisher gab es nur Warnungen und Empfehlungen. Am Freitagabend (12.08.) hat die Stadt Frankfurt (Oder) nun aufgrund des Fischsterbens eine Allgemeinverfügung erlassen. Ab sofort sind das Baden, Tränken und Angeln in der Oder untersagt.

+++18:56 Offenbar keine erhöhten Quecksilberwerte in Westpommern, Lebus und Niederschlesien

Polen Vize-Klimaminister Jacek Ozdoba sagte, nach Untersuchungen von Wasserproben aus den Wojwodschaften Westpommern, Lebus und Niederschlesien könne man die Informationen aus Deutschland über erhöhte Quecksilberwerte nicht bestätigen.

+++18:56 Wegen Fischsterbens: Polens Regierungschef entlässt Spitzenbeamte

Weil sie zu langsam auf das Fischsterben in der Oder reagiert haben sollen, hat Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki zwei Spitzenbeamte entlassen. Der Chef der Wasserbehörde und der Leiter der Umweltbehörde müssten ihre Ämter mit sofortiger Wirkung räumen, schrieb Morawiecki am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter. „Ich teile die Ängste und die Empörung über die Vergiftung der Oder. Diese Situation konnte man auf keine Weise vorhersehen, aber die Reaktion der zuständigen Behörden hätte schneller kommen müssen.“

+++18:02 Quecksilber in „erheblichen Mengen“ – wie gefährdet ist jetzt das Grundwasser?

Der Landkreis Märkisch-Oderland hat hohe Mengen Quecksilber in Wasserproben der Oder festgestellt. Das Schwermetall könnte für das Fischsterben verantwortlich sein. Was bedeutet dies nun für das Wasser?

+++ 18:00 Angler in Erkner sorgen sich um Gewässer am Berliner Rand – droht auch hier Gefahr?

Das Fischsterben in der Oder beunruhigt auch die Nutzer der angrenzenden Gewässer. Die Frage ist, wie weit sich die Verunreinigungen ausbreiten können. In sozialen Medien ist von Gefahren an der Wernsdorfer Schleuse die Rede – die MOZ hat sich erkundigt, ob es an dem ist.

+++18:00 Angler bei Bad Freienwalde entsetzt über Ausmaß der Gift-Katastrophe

Angler, Jäger und Schaulustige haben sich am Ufer des deutsch-polnischen Grenzflusses in Hohensaaten und Hohenwutzen eingefunden. Das Entsetzen an der Oder ist groß.

+++17:48 Verseuchung – was sind die Gründe für deutlichen Anstieg der Pegel bei Eisenhüttenstadt und Ratzdorf?

Im Zusammenhang mit den Giftstoffen in der Oder gibt es die Vermutung, dass der Fluss „durchgespült“ wurde. Ein Indiz ist der deutliche Anstieg der Wasserstände. Doch stimmt das?

+++ 17:33 Katastrophales Katastrophenmanagement von Land und Bund – ein Kommentar von unserer Reporterin Janet Neiser

Was da in der Oder passiert ist und immer noch passiert, das ist eine Katastrophe für die Umwelt, für die Tierwelt und für die Menschen. Aber katastrophal ist auch das aktuelle Katastrophenmanagement.

+++ 16:53 Polens Regierung: Wohl große Mengen von Chemie-Abfällen bewusst in die Oder gekippt

Das Fischsterben in der Oder ist nach Aussage von Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki offenbar durch die Einleitung von Chemie-Abfällen ausgelöst worden. „Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen“, sagte Morawiecki in einer am Freitag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft.

+++ 16:35 Wasserproben im Oder-Spree-Kanal - das sagt das Landesumweltamt

Wie ist die Qualität des Wassers in der Oder und im Oder-Spree-Kanal? Das wollen nicht nur Angler wissen. Nun hat sich das Landesumweltamt gemeldet. Auch der Landkreis Oder-Spree hat Maßnahmen eingeleitet. Dabei dürfte die Hoffnung der Angler und Schiffer, die sich um den Zustand des Oder-Spree-Kanals sorgen und schnellstmöglich Ergebnisse einer Wasserbeprobung erwarten, zerstört sein.

+++ 16:19 Hintergründe zu Fischsterben geben weiter Rätsel auf

Das Massensterben der Fische gibt weiter Rätsel auf. „Unser Problem ist, dass wir nach wie vor im Dunkeln tappen, dass wir also nicht wissen, welche Stoffe tatsächlich in die Oder eingebracht wurden“, sagte Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne). „Wir haben Hinweise von polnischer Seite, dass um den 28. Juli bei Oppeln, also in der Nähe von Breslau, Stoffe in die Oder gelangten, die dort ein Fischsterben ausgelöst haben.“

Vogel bestätigte, dass eine Quecksilberbelastung der Oder festgestellt worden sei - „aber wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, dass Quecksilber ursächlich für den Tod der Fische verantwortlich ist“, sagte er. „Wir wissen im Moment nicht, woran sie wirklich gestorben sind.“

+++ 16:16 Nabu: Verursacher des Fischsterbens zur Rechenschaft ziehen

Die Verursacher des Fischsterbens in der Oder müssen nach Einschätzung des Naturschutzbunds (Nabu) in Brandenburg zur Rechenschaft gezogen werden. Der Nabu forderte außerdem, die Meldeketten und die deutsch-polnische Zusammenarbeit zu überprüfen und zu verbessern, damit solche Katastrophen künftig vermieden würden. Das teilte der Nabu-Landesverband am Freitag in Potsdam mit. Das Fischsterben an der Oder zeige, wie wichtig die konsequente Überwachung von Umweltauflagen sei. Auf polnischer Seite sei das offenbar vernachlässigt worden. Dadurch würden nun weite Teile der Oder und ihres Umfeldes gefährdet.

+++ 16:03 Umweltminister Vogel in Schwedt - Nationalpark sagt alle Kanutouren ab

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hat sich in Schwedt von der verheerenden Situation an der Oder ein Bild gemacht. Ob Quecksilber die Ursache ist, ist noch unklar. Die toten Fische am Ufer der Oder in Schwedt sollen jetzt schnell eingesammelt werden. Der Nationalpark Unteres Odertal hat alle Kanutouren abgesagt.

Die Folgen des massenhaften Fischsterbens in der Oder werden nach Einschätzung von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel noch jahrelang zu spüren sein. „Für die Oder als ökologisch wertvolles Gewässer ist das ein Schlag, von dem sie sich mehrere Jahre vermutlich nicht mehr erholen wird“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Schwedt bei einem Besuch in der Region. Die Fischbestände müssten erst langsam neu aufgebaut werden.

Bundesumweltministerium zum Fischsterben: Meldekette hat versagt

+++ 14:39 Bundesumweltministerium beklagt Versagen der Meldekette

Im Zusammenhang mit dem massiven Fischsterben in der Oder hat das Bundesumweltministerium ein Versagen der bei solchen Ereignissen üblichen Meldekette beklagt. „Tatsächlich wissen wir, dass diese Meldekette, die für solche Fälle vorgesehen ist, nicht funktioniert hat“, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Berlin. Gemeint ist das frühzeitige Melden des Fischsterbens auf der polnischen Seite.

Die Meldekette habe „bis gestern“, also bis Donnerstag, nicht funktioniert, erklärte der Sprecher weiter. „Gestern gab es dann schließlich die Meldung, die von der polnischen Seite hätte kommen müssen. Aber da war eben tatsächlich auch schon die Verschmutzung auf deutscher Seite bekannt.“

+++ 14:46 Badeverbot in MOL für Gewässer mit Oder-Zulauf - große Verunsicherung an anderen Seen

Die Kreisverwaltung in Märkisch-Oderland (MOL) hat ein Badeverbot für Gewässer mit Oder-Zulauf ausgesprochen. Die Verunsicherung ist groß. Das merken auch Badeseen in der Region, die nicht mit der Oder verbunden sind.

+++ 14:17 Wie werden die toten Fische entsorgt?

Was passiert mit den toten Fischen? Diese Frage bewegt die Menschen. Die verendeten Tiere werden eingesammelt - allerdings durch lokale Initiativen, die dafür gar nicht zuständig wären, sich aber kümmern wollen. Wohin kommen die stinkenden Fisch-Kadaver?

+++ 13:29 Helfer sammeln in Frankfurt (Oder) die toten und stinkenden Fische ein

Helfer haben in Frankfurt (Oder) bereits eine Tonne toten Fisch aus dem Fluss geholt. Es wird noch mehr. Die Arbeiten konzentrieren sich auf die Insel Ziegenwerder.

+++13:02 Umweltminister Vogel bestätigt Quecksilberbelastung der Oder - andere Ursachen möglich

Quecksilberbelastung in der Oder festgestellt worden sei - „aber wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, dass Quecksilber ursächlich für den Tod der Fische verantwortlich ist“, sagte er am Freitag in Schwedt. „Wir wissen im Moment nicht, woran sie wirklich gestorben sind.“ Der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel (Grüne) bestätigte, dass einefestgestellt worden sei - „aber wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, dass Quecksilber ursächlich für den Tod der Fische verantwortlich ist“, sagte er am Freitag in Schwedt. „Wir wissen im Moment nicht, woran sie wirklich gestorben sind.“

Umweltminister Vogel zu Fischsterben: Kombination aus mehreren Faktorn möglich

Möglich sei eine Kombination von mehreren Faktoren wie Hitze, geringe Wasserführung und Giftstoffen, sagte Vogel. „Es kann durchaus sein, dass es sich hierbei um Stoffe handelt, die lange schon in die Oder eingebracht wurden, aber normalerweise bei Mittelwasser überhaupt kein Problem darstellen.“ Aktuell gebe es aber historische Niedrigwasserstände an der Oder.

Solche geringen Wassermengen führten dazu, dass jeder Stoff im Wasser in einer höheren Konzentration vorliege, sagte Vogel. Von daher könne es durchaus sein, dass Stoffe, die normalerweise in der Dosierung nicht so gravierend seien, jetzt durch die erhöhte Dosis gefährlich würden. Es sei inzwischen geklärt, dass Fische auch in Deutschland sterben würden und nicht nur verendete Tiere aus Polen angeschwemmt worden seien, sagte der Umweltminister.

+++ 11:35 Grüne in Brandenburg erschüttert über Behörden in Polen

Aus den Reihen der Grünen in Brandenburg gibt es angesichts des Fischsterbens in der Oder deutliche Kritik an den polnischen Behörden. „Ich bin erschüttert. Nicht nur vom tausendfachen Sterben der Fische, auch vom Versagen der Informationskette aus Polen“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im brandenburgischen Landtag, Benjamin Raschke, am Freitag. Wenn bei einer ökologischen Katastrophe einfache Meldeketten nicht funktionierten, gebe es grundsätzlichen Gesprächsbedarf. „Wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass es auf beiden Seiten der Oder ganz unterschiedliche Auffassungen gibt hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Oder.“

der Frust sitze tief über den im Raum stehenden Vertrauensbruch. „Ein mehrfaches Versagen von Informationspflichten und eventuell sogar ein Vertuschungsversuch bei einer Umweltkatastrophe. Das wird bundespolitisch zwischen Deutschland und Die Grünen-Sprecherin in Frankfurt (Oder), Alena Karaschinski, sagte,„Ein mehrfaches Versagen von Informationspflichten und eventuell sogar ein Vertuschungsversuch bei einer Umweltkatastrophe. Das wird bundespolitisch zwischen Deutschland und Polen aufzuarbeiten sein.“

+++ 10:36 Uhr Die polnische Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ erhebt im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder schwere Vorwürfe gegen eine Papierfabrik in der südöstlich von Breslau gelegenen Stadt Oława (Ohlau). Wie das giftige Abwässer aus der Firma direkt in den Fluss gespült worden seien. Dieerhebt im Zusammenhang mit demschwere Vorwürfe gegen einein der südöstlich vongelegenen. Wie das Blatt auf seiner Internet-Seite beobachtet , hätten Anwohner bereits im März die örtlichen Umweltbehörden über ihre Beobachtungen informiert, dassaus der Firma direkt in den Fluss gespült worden seien.

Doch obwohl das Thema angeblich auch in der Stadtverordnetenversammlung eine Rolle gespielt habe, zu der Anwohner Flaschen mit dem giftigen Wasser mitgebracht hätten, habe sich nichts verändert. Der Geschäftsführer der Firma, in der Toilettenpapier und andere Hygiene-Artikel hergestellt werden, wies die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück.

+++ 10:14 Uhr Polen wird die Untersuchungsergebnisse von massenweise verendeten Fischen aus der Oder frühestens am Sonntag vorlegen können. Bislang habe das Staatliche Forschungsinstitut in Pulawy noch keine Fische erhalten, sagte der Leiter Krzysztof Niemczuk am Freitag der Nachrichtenagentur PAP. „Wir warten noch immer und gehen davon aus, dass uns die erste Partie von Fischen für die Untersuchungen heute Abend erreicht.“

Die Fische sollen auf Metalle, Pestizide und andere giftige Stoffe untersucht werden. Niemczuk: „Es gibt so viele Substanzen, die das Fischsterben verursacht haben könnten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen können, was die Ursache sein könnte.“

Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Tausende tote Fische wurden in dem Fluss entdeckt, ein Teil davon auf Höhe der Stadt Dasin der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen in. Tausende tote Fische wurden in dem Fluss entdeckt, ein Teil davon auf Höhe der Stadt Frankfurt (Oder) und umliegender Orte. Nach Angaben der polnischen Wasserbehörde sind bislang zehn Tonnen verendeter Fisch geborgen worden.

Nicht nur die Analyse der toten Fische, auch die der Wasserproben aus der Oder in Polen halten an. Am Donnerstag hatte Vize-Infrastrukturminister Grzegorz Witkowski gesagt, man werde die Analyseergebnisse des Flusswassers „maximal im Laufe einer Woche“ vorlegen können. Nach ersten Erkenntnissen aus Deutschland gibt es Hinweise auf eine erhebliche Quecksilberbelastung des Wassers.

In Polen wächst derweil die Kritik an einer zu langsamen Reaktion der Behörden und der Regierung auf das Fischsterben. Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO) sprach von „einem der größten Umweltskandale der vergangenen Jahre - nicht nur in Polen“.

+++ 9:55 Uhr Nach dem möglicherweise durch Quecksilberbelastung ausgelösten Fischsterben in der Oder im Osten Brandenburgs gehen Naturschützer von weitreichenden Folgen für den Nationalpark Unteres Odertal aus. „Die Auswirkungen sind einfach furchtbar“, sagte der stellvertretende Nationalparkleiter Michael Tautenhahn am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. „Für den Nationalpark ist das schlichtweg eine Katastrophe.“

Betroffen seien Tiere und Pflanzen und auch die touristische Entwicklung der Region. „Die Vergiftungswelle ist komplett durch die Oder gegangen“, sagte Tautenhahn. Über die gesamte Strombreite habe man tote Fische treiben sehen. Betroffen seien etwa Zander, Welse, Gründlinge und Steinbeißer. Seeadler und andere Vögel könnten Gift durch die toten Fische aufnehmen.

Tautenhahn rechnet mit einem Imageschaden für den Nationalpark. „Es ist ein vergiftetes Katastrophengebiet.“ Er befürchte, dass viele Menschen nun einen Bogen um den Nationalpark machen würden. Der Nationalpark Unteres Odertal ganz im Osten Brandenburgs zählt zu den artenreichsten Lebensräumen in Deutschland.

+++ 8:50 Uhr Wasserproben nach dem Fischsterben in der Oder in Brandenburg haben Hinweise auf eine erhebliche Quecksilberbelastung ergeben. „Seit gestern Abend gibt es die ersten Ergebnisse. Die haben wir zwar noch nicht offiziell, aber es deutet in der Tat doch auf eine massive Belastung mit Quecksilber hin als ein Faktor“, sagte der Leiter der Umweltverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland, Gregor Beyer, am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. „Ob das der alleinige ist, wissen wir nicht.“

Die These, dass zu wenig Sauerstoff die Ursache für das Fischsterben sein könnte, habe die Kreisverwaltung von Anfang an verworfen. „Mittlerweile wissen wir das auch“, sagte Beyer. „Wir haben, völlig ungewöhnlich, sogar mehr Sauerstoff in der Oder.“

Woher kommt das Quecksilber in der Oder?

Über die Herkunft des Quecksilbers oder anderer Giftstoffe werde momentan viel spekuliert, sagte Beyer. „Der ganz ärgerliche Teil dieser Sache ist, dass die Einträge, die offensichtlich aus Richtung Polen kamen, nicht gemeldet wurden über die entsprechenden Warnsysteme, so dass wir erst reagieren konnten, als ein Fischsterben direkt zu beobachten war.“

Nach Angaben der polnischen Umweltschutzbehörde wurde das Fischsterben wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst. Dazu sagte Beyer: „Wir wissen durch verschiedene Messungen, die wir sofort erheben konnten, dass eine 30-Zentimeter-Wasserwelle durch die Oder gegangen ist.“ Er fügte hinzu: „Ob das die Welle ist, die auch diese Giftstoffe mitgeführt hat, wissen wir noch nicht hundertprozentig.“

Stand 11. August:

Polen macht Industrie für Umweltkatastrophe in der Oder verantwortlich

+++ 19:22 Uhr Das Fischsterben in der Oder ist nach Angaben der polnischen Umweltschutzbehörde wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst worden. „Alles deutet darauf hin, dass die Verschmutzung der Oder, die zum Sterben zahlreicher Fische geführt hat, industriellen Ursprungs sein könnte“, sagte die stellvertretende Leiterin der Behörde, Magda Gosk, am Donnerstag. Die Umweltbehörde versuche, mit Drohnenüberflügen potenzielle Verschmutzungsquellen aufzuspüren und festzustellen, wie der Zustand des Flusses sei. Man untersuche, um welche Substanz es sich handelt und „vor allem, wer diese Substanz wo in die Oder eingeleitet hat“, sagte Gosk weiter.

Der Chef der polnischen Wasserbehörde, Przemyslaw Daca, sagte am Donnerstag, Mitarbeiter seiner Behörde, Angler und freiwillige Helfer hätten insgesamt zehn Tonnen verendeter Fische geborgen. „Das zeigt, dass wir es mit einer gigantischen und entsetzlichen Umweltkatastrophe zu tun haben.“

Anfang August hatte das Gewässeramt in Wroclaw (Breslau) mitgeteilte, dass der hohe Sauerstoffgehalt im Wasser von den typischen Sauerstoffkonzentrationen im Sommer abweiche. Es sei möglich, dass eine Substanz mit stark oxidierenden Eigenschaften ins Wasser gelangt sei. Zudem wurde an zwei Stellen die giftige Substanz Mesitylen nachgewiesen. Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines möglichen Umweltdelikts.

+++ 18:09 Uhr Die Katastrophe in der Oder nimmt täglich größere Ausmaße an. Hunderte tote Fische treiben in dem Grenzfluss. Wie stark das Fischsterben Fischer und Angler im Oderbruch betrifft. Dienimmt täglich größere Ausmaße an.treiben in dem

+++ 18:08 Uhr Das Fischsterben in der Oder hat Bad Freienwalde erreicht. Rund um das Pegelhäuschen in Hohensaaten treiben tote Fische im Wasser. Wo die Warnungen gelten. Dashaterreicht. Rund um das Pegelhäuschen in Hohensaaten treiben

Warnung an Hundehalter: Hunde von der Oder fernhalten

+++ 18:07 Uhr Hunde und andere Tiere soll man aktuell von der Oder fernhalten. Grund ist das Fischsterben. Die MOZ hat Frankfurt (Oder) über die Umweltkatastrophe gesprochen. soll man aktuell von der Oder fernhalten. Grund ist das Fischsterben. Diehat mit Hundehaltern ausüber diegesprochen.

+++ 18:06 Uhr Das Fischsterben in der Oder hat nun auch Dashat nun auch Konsequenzen für den Oder-Spree-Kanal

+++ +++ 17:56 Uhr Weiterhin gibt es keine Klarheit über die Ursache des Fischsterbens in der Oder. Wie das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg mitteilte, zeichne es sich ab, dass ein noch unbekannter, hoch toxischer Stoff die Oder durchlaufe. Erste Ergebnisse der organischen Spurenstoffanalyse würden für den morgigen Freitag, 12. August, erwartet.

+++ 17:19 Uhr Das Fischsterben hat mittlerweile auch den Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt erreicht. Das Fischsterben hat mittlerweile auch denerreicht. Augenzeugen berichten von tausenden Fischen, die auf voller Breite des Flussen dahintreiben

+++ 16:20 Uhr In Frankfurt (Oder) hat OB René Wilke eine verendeten Fische selbst einsammeln, da noch immer die Zuständigkeiten noch nicht geklärt wurden. Inhat OB René Wilke eine Krisensitzung einberufen. Die Stadt will dieselbst einsammeln, da noch immer die Zuständigkeiten noch nicht geklärt wurden.

+++ 12:15 Uhr Das Versagen polnischer Umweltbehörden angesichts der aktuellen Vergiftung und des Fischsterbens in der Oder war noch größer, als bisher geahnt. Ein polnischer Parlamentarier der Grünen schlägt jetzt Alarm, weil auch polnische Kommunen entlang der Oder nicht gewarnt wurden.

+++ 11:14 Uhr Das Landeskriminalamt (LKA) in Brandenburg ermittelt zum Fischsterben in der Oder. Es sei eine Wasserprobe entnommen worden, die das Landeskriminalamt auswerte, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam am Donnerstag. Wann ein Ergebnis vorliege, sei unklar. Das Landesamt für Umwelt berichtete, es seien am Dienstag Proben aus der automatischen Messstation in Frankfurt/Oder zur Analyse in das Landeslabor Berlin-Brandenburg gebracht worden. Die Einrichtung sei über die Dringlichkeit der Auswertung informiert, hieß es. In Polen ermittelt die Staatsanwaltschaft Wroclaw (Breslau) wegen eines möglichen Umweltdelikts.

+++ 10:50 Uhr Auch für die Landkreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland und die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) hat die Regionalleitstelle Oderland eine Warnung herausgegeben. So soll sowohl an der Oder, als auch an den Nebenarmen des Flusses sowie den angrenzenden Gewässern nicht geangelt oder gebadet werden. Zudem sollen keine Fische aus den Gewässern gegessen als auch keine Tiere dort getränkt werden. Auch von der Entnahme von Wasser wird abgeraten.

+++ 9:45 Uhr Mit der App Katwarn haben die Behörden nun auch eine allgemeine Warnung für die Landkreise Barnim und Uckermark herausgegeben. In der Warnung wird dazu geraten, Wasser aus der Oder und der angrenzenden Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (HoFriWa) vorsorglich zu meiden. Die Warnung von der integrierten Leitstelle Nordost gilt vorerst, bis weitere, belastbare Informationen vorliegen. Das Wasser aus Oder und HoFriWa sollte nicht zur Bewässerung und nicht zum Tränken von Tieren genutzt werden. Ebenso sollten Fische aus den Gewässern nicht verzehrt werden.

+++ 6.55 Uhr: Es wird Kritik laut am Krisenmanagement an der Oder. Es wird Kritik laut am Krisenmanagement an der Oder. Es mangele am Informationsaustausch zwischen Polen und Deutschland.

Stand 10. August:

18:30 Uhr: Ein Angler aus Ratzdorf berichtet Ein Angler aus Ratzdorf berichtet vom letzten Fisch, den er gegessen hat.

17:43 Uhr: Giftige Substanz in der Oder - viele offene Fragen und Giftige Substanz in der Oder - viele offene Fragen und erste Antworten vom Landesumweltamt Brandenburg.

17 Uhr: Das Das Flussbad in Schwedt ist geschlossen. Der Landkreis Uckermark warnt vor Kontakt mit Wasser aus der Oder.

16:00 Uhr: Nun gilt auch für Teile des Hundehalter sollten derzeit mit ihren Tieren die Oder meiden und auf Schwimmen oder den Verzehr von Fisch aus der Oder vorsorglich verzichten. Auch Paddler, die auf der Oder unterwegs sind, sollten sich entsprechend achtsam verhalten und die toten Tieren nicht anfassen“, so Petra Senger, Amtsleiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes. Nun gilt auch für Teile des Landkreises Oder-Spree , die an die Oder grenzen, eine amtliche Gefahrenwarnung. Sie wurde per Warnapp NINA verschickt. „Die betroffenen Landwirte und Fischereibetriebe wurden durch die zuständigen Ämter bereits in Kenntnis gesetzt.sollten derzeit mit ihren Tieren die Oder meiden und auf Schwimmen oder denaus der Oder vorsorglich verzichten. Auchsollten sich entsprechend achtsam verhalten und die toten Tieren nicht anfassen“, so Petra Senger, Amtsleiterin des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.

10.15 Uhr: Inzwischen gibt es eine offizielle Gefahrenmeldung der Behörden. Per Warnapp NINA wird empfohlen, Oderwasser derzeit nicht zu nutzen. „Aktuell ist in der Oder zwischen Inzwischen gibt es einewird empfohlen, Oderwasser derzeit nicht zu nutzen. „Aktuell ist in der Oder zwischen Brieskow-Finkenheerd und Genschmar aus ungeklärten Ursachen ein Fischsterben zu beobachten. Es wurden aber auch schon weiter flussaufwärts in Ratzdorf mehrere tote Fische in der Oder gefunden, wie ein ortsansässiger Fischer bestätigte. Die zuständigen Behörden prüfen derzeit die Hintergründe“, heißt es dazu in der Warnung. „Solange keine belastbaren Informationen über die Ursachen, die Konzentration an den unterschiedlichen Flussabschnitten und mögliche Gefahren bekannt ist, empfiehlt der Landkreis Märkisch-Oderland den Kontakt zu Oderwasser vorsorglich zu meiden.“ Dazu zähle auch der Verzehr von Fisch, die Nutzung des Wassers oder das Schwimmen von Hunden in der Oder.

Das polnische Internetportal „SrefaAgro“ , das sich mit Landwirtschafts- und Naturthemen beschäftigt, berichtete bereits am vergangenen Sonnabend (6.August) über den Verdacht, dass „jemand in der Gegend von Opole Hunderte Liter Giftstoffe in den Fluss geleitet haben muss“. Opole ist eine Stadt im polnischen Oberschlesien, die rund 320 Kilometer flussaufwärts von Frankfurt (Oder) an dem deutsch-polnischen Fluss liegt.

Angler sahen die toten Fische zuerst

Dem Bericht zufolge war Anglern bereits am 28. Juli aufgefallen, dass plötzlich viele tote Fische im Fluss schwammen. Weiter heißt es in dem Bericht: „Es ist möglich, dass eine Substanz mit stark oxidierenden Eigenschaften ins Wasser gelangt ist.“ Außerdem wird auf eine Pressemitteilung der zuständigen Umweltschutzinspektion in Breslau (WIOŚ Wrocław) verwiesen, die am 6. August bereits Wasserproben ausgewertet haben soll. Darin heißt es: „Die chronomatographische Analyse von Wasserproben aus der Umgebung von Oława (einer Kleinstadt) zeigte mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein von Mesitylen (1,3,5, - Trimethylbenzol), einer giftigen Substanz im Wasser. Es ist eine hochgiftige Verbindung aus der Gruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe, die als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet wird.“

UPDATE, 11.15 Uhr: Inzwischen hat die polnische Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgrund der Ergebnisse der Wasserproben aufgenommen.

Der Vorstandsvorsitzende des Polnischen Angelvereins in der Region Wrocław, Andrzej Świętach, berichtete am 6. August, dass Angler bereits mehr als fünf Tonnen toter Fische aus dem Wasser der Oder geborgen hätten. Er wird mit den Worten zitiert. „Ich habe keine Ahnung, wo die Vergiftung stattgefunden hat. Es gibt zuständige staatliche Stellen, die dies untersuchen und feststellen sollten. Ich hoffe, dass es möglich sein wird, den Schuldigen vor Gericht zu bringen. Immerhin gibt es Aufzeichnungen darüber, wer große Mengen des giftigen Mittels gekauft und wie er es dann entsorgt hat.“

Keine Informationen von den polnischen Behörden