● Das 144. Baumblütenfest in Werder (Havel) findet vom 22.04. bis zum 01.05.2023 statt. Eröffnet wird es am 21.4. mit dem Baumblütenball.

● Kosten fallen auf jeden Fall für die Anreise – idealerweise per Bahn – sowie natürlich Essen und Trinken an.

Es soll kleiner und familiärer werden, das Baumblütenfest in Werder (Havel). Aber trotzdem werden vom 22. April an Tausende Gäste in der kleinen Stadt und ihren Obsthöfen erwartet. Wir haben uns erkundigt, welche Kosten auf jeden Fall auf Besucherinnen und Besucher zukommen. Viele Fahrgeschäfte wird es in diesem Jahr übrigens nicht geben, hat die Stadt Werder betont. Einzig das Riesenrad ist sicher.

Obstwein in Werder gibt es ab etwa 2,50 Euro pro Glas

Der Obstwein: Eine der Hauptattraktionen des Volksfestes ist der Obstwein aus Werder. Die Preise unterscheiden sich leicht, je nach Anbieter. Ein Werderaner Tannenhof wird nach Angaben von Geschäftsführer Christian Mai 3,50 Euro kosten, eine Literflasche mit Gläsern zum Trinken am Tisch 15 Euro. Der Tannenhof ist aber auch ein großer Anbieter mit Hofladen, umfangreichem Speiseangebot, Live-Musik und Angeboten für Kinder wie ein Gehege mit Tieren zum Streicheln. Beim Obst- und Getränkehandel von Jens Rzegotta wird es auch Live-Musik geben, das Angebot ist insgesamt aber kleiner und familiärer. Rzegotta schätzt, dass bei ihm ein 0,2 Liter Becher 2,50 Euro kosten wird, eine 0,7 Liter- Eine der Hauptattraktionen des Volksfestes ist der Obstwein aus Werder. Die Preise unterscheiden sich leicht, je nach Anbieter. Ein 0,2 Liter Glas Obstwein beimwird nach Angaben von Geschäftsführer Christian Maikosten, eine Literflasche mit Gläsern zum Trinken am Tisch 15 Euro. Der Tannenhof ist aber auch ein großer Anbieter mit Hofladen, umfangreichem Speiseangebot, Live-Musik und Angeboten für Kinder wie ein Gehege mit Tieren zum Streicheln. Beimwird es auch Live-Musik geben, das Angebot ist insgesamt aber kleiner und familiärer. Rzegotta schätzt, dass bei ihm einwird, eine 0,7 Liter- Kruke zum Mitnehmen etwa sechs Euro.

Essen auf den Obsthöfen: Beim Obst- und Getränkehandel von Jens Rzegotta wird die Bratwurst etwa 2,50 Euro kosten. Beim Werderaner Tannenhof gibt es zum Beispiel einen Burger mit Fichtenrauchsalz und Tannenpesto für 12,50 Euro. „Die Portionen sind aber auch zum Teilen gedacht“, sagt Geschäftsführer Mai. Eine Kartoffeltanne am Spieß kostet fünf Euro, eine Tannenbratwurst 3,50 Euro.

Einen großen Rummel auf dem Baumblütenfest in Werder – wie auf diesem Foto aus dem Jahr 2017 – soll es diesmal zwar nicht geben. Aber zumindest das Riesenrad können Besucherinnen und Besucher nutzen.

© Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Konzerte: Viele kleinere Konzerte sind kostenfrei. Open-Air-Konzerte auf der Bismarckhöhe geplant. Am 28. April treten unter anderem Die Atzen und Ingo ohne Flamingo auf. Karten kosten ab 19,94 Euro. Am 29. April sind unter anderem Lizot und Matthew Lee dabei. Tickets sind ab 29,95 Euro zu haben. Am 30. April steht unter anderem Ross Antony auf der Bühne. Karten kosten ab 14,95 Euro. Kinder unter zehn Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen an allen drei Tagen umsonst mitfeiern. Natürlich gibt es Viele kleinere Konzerte sind kostenfrei. Am zweiten Festwochenende vom 28. bis 30. April 2023 sind aber mehrstündigegeplant. Am 28. April treten unter anderemauf. Karten kosten ab 19,94 Euro. Am 29. April sind unter anderemdabei. Tickets sind ab 29,95 Euro zu haben. Am 30. April steht unter anderemauf der Bühne. Karten kosten ab 14,95 Euro. Kinder unter zehn Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen an allen drei Tagen umsonst mitfeiern. Natürlich gibt es weitere kulturelle Orte in Werder , die sich Besucherinnen und Besucher ebenfalls anschauen könnten. Und auch eine Wanderung zu den noch intakten und ehemaligen Höhengaststätten kann interessant sein.

Parken in Werder: Das Parken in Werder ist kostenlos, auch am Werderaner Tannenhof. Allerdings gibt es für Autos in der Stadt nur wenig Platz und viele Straßen werden gesperrt sein. Das betrifft unter anderem den Hohen Weg und die Inselstadt.

Anfahrt zum Baumblütenfest – das müssen Besucher beachten

Busshuttle in Werder: Die traditionelle Blütenrundfahrt bringt Gäste Busfahrkarten sind im Bus erhältlich und kosten 10 Euro pro Erwachsenem und fünf Euro pro Kind. Die traditionellebringt Gäste von einem Hof zum anderen . Jeder kann an so vielen Stationen aussteigen, wie er oder sie möchte. Zum Beispiel können Gäste von außerhalb ihr Auto am Werderaner Tannenhof parken und von dort weiterfahren.sind im Bus erhältlich und kostenund fünf Euro pro Kind.

Anreise mit der Bahn: Das Deutschland-Ticket gilt erst ab dem 1. Mai 2023 und ist damit nicht zum Baumblütenfest in Kraft. Die Kosten für Das Deutschland-Ticket gilt erst ab dem 1. Mai 2023 und ist damit nicht zum Baumblütenfest in Kraft. Die Kosten für die Anreise per Bahn – Sonderzüge sind geplant – unterscheiden sich je nach Route. Hier drei Beispiele für Oranienburg, Frankfurt (Oder) und Cottbus:

Von Oranienburg kann eine Person ohne Ermäßigung für vier Euro pro Strecke fahren. Ein Erwachsener kann bis zu drei Kinder in der 24-Stunden-Karte im Regeltarif mitnehmen. Das kostet 10,70 Euro. Bis zu fünf Personen können mit der 24-Stunden-Karte im Kleingruppentarif fahren. Sie ist für 31 Euro zu haben.

Per Zug zum Baumblütenfest in Werder (Havel): Das geht mit dem RE1. An den Wochenenden könnte viel los sein, so wie aus diesem Foto aus dem Jahr 2016.

© Foto: Jörg Carstensen/dpa

Von Frankfurt (Oder) kostet die einfache Fahrt für eine Person im Regeltarif 11,70 Euro. Für eine Familie würde sich vermutlich eher das Berlin-Brandenburg-Ticket für 33 Euro rechnen. Gut zu wissen: Kinder bis fünf Jahre fahren immer kostenlos mit. Die Empfehlung für das Berlin-Brandenburg-Ticket gilt auch für Fahrten aus Cottbus. Eine einzelne Person bezahlt ohne Bahncard für eine Tageskarte von und nach Cottbus 25 Euro.